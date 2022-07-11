Covid-19'a karşı dördüncü doz aşı uygulaması başlıyor

55 dakika önce

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son Covid-19 aşısının üzerinden en az altı ay geçen kişiler, dördüncü doz aşılarını; yani ikinci doz hatırlatma aşılarını olabilecek.