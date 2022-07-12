Türkiye, Ukrayna ve Rusya tahıl sevkiyatı için bir araya geliyor

12 Temmuz 2022, 22:44 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Kaynak, Reuters

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den heyetler Ukrayna'daki tahılın güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması amacıyla Çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin Çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini aktaran Akar, "Yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

Akar, bu konu kapsamında Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile daha önce de görüşmeler yürüttüklerini vurguladı.

Reuters'ın haberini dayandırdığı diplomatlara göre olası plan, Ukrayna araçlarının tahıl taşıyan gemileri mayın döşenmiş liman sularından rehberlik yaparak çıkarmasını, BM'nin desteğiyle Türkiye'nin de gemileri Rusya'nın silah kaçakçılığı yapılacağı endişelerine karşın teftiş etmesini içeriyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizin çözülmesi için çok uğraştıklarını ancak halen çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna, mayınları temizlemek konusunda temkinli

Reuters'ın haberine göre bir anlaşma sağlansa bile sigorta şirketlerinin riskli sularda ticaretin devam etmesi için birtakım güvenceler istemesi mümkün.

Ukrayna, sularını mayınlardan temizlemenin limanlarını Rus işgaline daha açık hale getirmesinden korkuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Reuters'a yaptığı açıklamada varılacak herhangi bir anlaşmanın ülkenin güneyinin güvenliğini garantiye alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise Rusya'nın gemilere güvenli bir geçiş sağlamaya hazır olduğunu, ancak koridor açmakla sorumlu olmadığını dile getirmişti.

BM, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatının da devam etmesi konusunda çabalıyor.

ABD de tahıl ve gübrenin yaptırıma malzeme olmadığını, ticaret gemilerine bu konuda güvence verebileceğini belirtti.

20 milyon ton tahıl beklemekte

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında olması dünyanın bir gıda krizinin eşiğine gelmesine yol açıyor.

Ukrayna'nın mühim limanlarından Odessa'da 20 milyon ton tahılın rehin kaldığı tahmin ediliyor.

İhracatın kesintiye uğraması yüzünden dolan depolar, Ukrayna'daki yapılacak hasatların da saklanması konusunda endişe yaratıyor.

Diğer yandan Rus birlikleri, işgal ettikleri bölgelerde Ukraynalı çiftçilerin tahıllarına, ayçiçeği çekirdeklerine, gübrelerine ve tarım araçlarına el koymakla suçlanıyor.