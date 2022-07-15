F-16: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye savaş uçağı satışını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini kabul etti

44 dakika önce

Önergede, Türkiye'ye F-16 satışı için, "ABD Başkanı'nın satışın ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyor.