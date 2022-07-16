Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero yakalandı

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rafael Caro Quintero, bir köpek tarafından çalılıklarda bulundu.

Meksika Donanması, ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero'nın ülkenin batısındaki Sinaloa eyaletinde tutuklandığını açıkladı.

Quintero, Amerikalı bir uyuşturucuyla mücadele ajanının 1985'te kaçırılması, işkenceden geçirilmesi ve öldürülmesiyle suçlanıyor.

Donanma, 69 yaşında olduğuna inanılan Quintero'nun saklandığı çalılıklarde, Max adlı özel eğitimli bir köpek tarafından bulunduğunu açıkladı. ABD ise Quintero'nun derhal sınırdışı edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Amerikan Adalet Bakanı Merrick Garlan da "Amerikan güvenlik güçlerini kaçıran, işkenceden geçiren ve katleden kimsenin saklanacak bir yeri yok. Rafael Caro Quintero'nun yakalanması nedeniye Meksika makamlarına minnetarız" dedi.

Quintero, Guadalajara kartelinin üç kurucusundan biriydi.

Quintero, Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele kurumu (DEA) ajanı Enrique Camarena'nın öldürülmesi nedenile 28 yıl hapis yattı.

ABD-Meksika ilişkilerinde gerilime yol açan cinayet, daha sonra Netflix'in Narcos: Mexico dizisinde anlatılmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Narcos: Mexico'da Quintero'yu, aktör Tenoch Huerta canlandırmıştı.

2013'te Meksika'daki bir mahkeme, Quintero'nun 40 yıllık cezasını kısa kesmiş ve hapisten çıkmıştı. Quintero'nun federal değil, eyalet mahkemesinde yargılanması gerektiğine karar verilmişti. Karar daha sonra Yüksek Mahkeme'de bozulsa da, Quintero kaçıp, saklanmaya başladı.

ABD'li yetkililer, Quintero'nın uyuşturucu kaçakçılığına hemen geri döndüğünü belirtip, başına 20 milyon dolarlık ödül koymuştu.