Ukrayna savaşı: İngiltere'ye göre Rusya cephede özel güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerini kullanıyor

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İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Luhansk bölgesindeki çatışmalarda etkin olduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle Lısıçansk ve Popasna'nın ele geçirilmesinde merkezi rol oynadığı belirtilen Wagner grubunun, çatışmalarda ağır kayıplar verdiği de kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre bu nedenle Rus güvenlik şirketi eleman alımında standartlarını düşürdü, sınırlı eğitim verilmiş mahkumları ya da kara listeye alınmış kişileri de cepheye sürdü.