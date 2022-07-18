Smear testi: Milyonlarca kadının hayatını kurtaran keşfin arkasındaki aşk hikayesi

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Smear testi: Milyonlarca kadının hayatını kurtaran keşfin arkasındaki aşk hikayesi

24 dakika önce

Rahim ağzı kanserine karşı milyonlarca kadının hayatını kurtaran Pap Smear testi, 20 yılı aşkın süre fedakarlık gösteren bir çiftin özverisiyle keşfedildi.

Pap Smear testi, adını Dr. George M. Papanicolaou'dan alıyor. Test, kanserli hücrelerin tespit edilmesini sağlıyor.

Yeğenlerinin kızı Olga Stamatiou, BBC'ye konuşarak, smear testinin arkasındaki hikayeyi anlattı.

Yunanistan'dan New York'a

Dr. Pap ve eşi Mary, 1913'te Yunanistan'dan New York'a göçtüler. Hayatlarını kazanmaları için iş bulmaları gerekiyordu. Birçok farklı işte çalıştılar.

Papanikolaou, önce halı dükkanında çalışmayı denedi, sonra eski tutkusu olan kemana geri dönerek restoranlarda çalmaya başladı. Karısı haftada 5 dolara düğme dikiyor, zar zor geçiniyorlardı. Sonunda Dr. Pap, Cornell Üniversitesi'nde iş buldu.

Uzun süren çalışmaların ardından, hücreleri cam üzerine yayarak yaptığı araştırmada, kanserli hücreleri tespit etmeyi başardı.

1928'deki bu keşif, ilk etapta bilim çevrelerini heyecanlandırmadı. Dr. Pap ise daha çok kanıt toplamaya yöneldi.

Eksik parçayı, yani sürekli deney yapma olanağını, ona karısı Mary sağladı.

20 yılı aşkın süre boyunca, her gün smear testi yaptılar. Testlerin sonucunda, araştırmaları bilim çevreleri tarafından da 1943'te onaylandı.

Kaynak, Getty Images

Olga Stamatiou, Dr. Pap'ın aslında çekingen birisi olduğunu, ancak karısının fedakarlığı ve özverisiyle çalışmayı tamamladığını anlatıyor.

Papanikolaou'nun yüzü 1995-2001 yılları arasında 10 bin Yunan Drahmisi değerindeki banknotlarda, bir dönem de ABD'nin posta pullarında yer aldı.

Georgios Papanikolaou'yu onurlandırmak için 2019'da Google, onun için bir Doodle (tema) hazırlamıştı.

Smear testi

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında 6. sırada, ölüm nedeni olarak ise 10. sırada yer alıyor.

Smear testi (Pap smear) rahim ağzı kanserini taramaya yönelik yapılan, pek çok ülkede kullanılan basit bir test. Rahim ağzındaki hücrelerin özel bir fırça yardımıyla toplanması ile kanser veya kansere neden olabilecek hücresel değişimler açısından incelenmesi işlemine pap smear testi deniyor.

Uzmanlara göre, 30 yaşından küçük kadınlara yılda bir defa smear yapılmalı. 30 yaşından büyüklere ise 3 kez ardışık smear sonucu negatif ise 2-3 yılda bir smear testi tekrarlanmaktadır.