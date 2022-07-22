'Trump, Kongre baskınını çocuklarının yalvarmasına rağmen televizyondan izledi'

37 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmediğine dair yaptığı bir konuşma komitede izlendi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleşen baskını televizyondan izlediği ortaya çıktı.

Çocuklarının ve yardımcılarının 'kendisine yalvarmasına' rağmen baskını Beyaz Saray'daki televizyondan izlediği ve baskının sona erdirilmesi için harete geçmediği aktarıldı.

Baskında Trump'ın rolünün ne olduğunu araştırmak için Temsilciler Meclisi'nde Demokratların öncülüğünde oluşturulan komite sekizinci duruşmada tanıkları dinledi.

Komitede bulunan Cumhuriyetçi Adam Kinzinger, 'Trump'ın harekete geçmeyi tercih etmediğini' dile getirdi.

Trump'ın 2021'deki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük olduğunu öne sürmesinin ardından binlerce kişi Kongre'nin önünde toplanmış, polis ve güvenlik engelini aşan bu kişiler Kongre binasına girmişti.

ABD'de yakından takip edilen duruşmada, baskın yaşanırken Trump'ın hiçbir ulusal güvenlik görevlisini ya da yetkili merciyi aramadığı belirtildi.

Trump'ın 'görevde kalmak için bencil istekleriyle' hareket ettiği iddia edildi.

Trump ise soruşturmayı 'ülkeyi yöneten Demokratların beceriksizliğinin örtülmesi amacıyla düzenlenen bir kanguru mahkemesi' olduğunu öne sürüyor.

Fox'tan izledi

Komiteye konuşan Virginialı Demokrat Elaine Luria, Trump'ın 2,5 saat boyunca baskını Beyaz Saray'daki özel yemek odasında Fox televizyonundan izlediğini belirtti.

Aynı zamanda Beyaz Saray'ın baş fotoğrafçısının bu anları görüntülemek istediği ancak kendisine izin verilmediği aktarıldı.

Beyaz Saray'ın eski bir ulusal güvenlik çalışanı, kimliğinin anlaşılmaması için sesi değiştirilerek verdiği ifadede çalışanların olanı biteni 'şok içinde izlediğini' vurguladı.

Trump'ın çocukları Ivanka Trump ve Don Jr'ın da Kongre'deki işgalin sona ermesi için Trump'ın çağrı yapması gerektiğini babalarına söylediği dile getirildi.

Diğer yandan o dönem başkan yardımcısı olan Mike Pence'in güvenliğinden sorumlu gizli servis çalışanlarının Pence'in ve kendi güvenliklerinden endişe ettiği, kimi çalışanların ailelerini arayarak vedalaştığı ifade edildi.

İntihar eden güvenlik görevlileri dahil olmak üzere dokuz kişinin ölümünün baskınla ilişkili olduğu düşünülüyor.