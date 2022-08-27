Dışişleri Bakanlığı: Macron ülkemize ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılamaz

27 Ağustos 2022, 17:40 +03 Güncelleme 15 dakika önce

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin Afrika'da Fransa karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu söylemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, bunun "Talihsiz bir açıklama olduğunu" söyledi.

Bugün bir açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez" dedi.

Macron dün Cezayir ziyareti sırasında "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" diye konuşmuştu.

Macron'a yanıt veren Bilgiç, Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer aldığını, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı güvene dayalı bir şekilde geliştirdiğini söyledi ve ekledi:

"Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir.

"Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.

"Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."

Fransa son yıllarda Afrika'da Türkiye ile çeşitli gerilimler yaşamıştı.

Bunların başında, Libya'daki çatışmalar sırasında yaşananlar geliyordu.

Fransa, Türkiye'den Libya'ya giden bir gemiyi denetlemek için durdurmaya çalışmış, gemiye eşlik eden Türk donanması ise buna izin vermemişti.

Fransa bunun üzerine Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmişti.

Olayı inceleyen NATO, raporunu halka açıklamasa da ülke yöneticileriyle paylaşmış, rapordan memnun kalmayan Fransa, NATO'nun Deniz Gardiyanı tatbikatından çekilmişti.