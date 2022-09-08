Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı

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Kraliçe, Caernarfon Kalesi'nde düzenlenen bir törenle oğlu Prens Charles'ı resmi olarak Galler Prensi olarak ilan etti. Charles, 9 yaşındayken bu ünvanı almış olsa da, Kraliçe oğlunun törenin önemini tam olarak anlayana kadar beklemesi konusunda ısrar etti.