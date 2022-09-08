Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman ilgi odağı oldu. 2. Elizabeth'in yaşamından çarpıcı kareleri derledik.
Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.
- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
- Kraliçe 2. Elizabeth: İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı
- Kraliçe 2. Elizabeth: Monarşinin değişen yüzü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok lider Kraliçe 2. Elizabeth için başsağlığı mesajı yayımladı: 'En içten taziyelerimi sunuyorum'
- Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu