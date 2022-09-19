Perseverance Mars'tan 'inanılmaz taş örnekleri' topladı

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Jonathan Amos, BBC Bilim Muhabiri

NASA'nın Mars'ta görev yapan uzay aracı Perseverance, gezegendeki ilk görevini tamamlamak üzere.

NASA robotu ilk görevi olan birçok farklı taş örneğini topladı. Bu örnekleri toplamasının ardından uzay aracı Dünya'ya getirilerek sonraki misyonlar için hazırlanacak.

Aracın Mars'a ulaşmasının üzerinden 17 ay geçti. Jezero Krateri' adı verilen bölgeye giden araç, bilim insanlarına göre, çok başarılı işler yaptı, çok iyi örnekler topladı ve gezegende yaşam belirtisi bulmak için çalışmayı mükemmel şekilde sürdürecek durumda.

Şu an için gezegende yaşam olup olmadığı araştırılmıyor. Mars'ın zorlu çevre şartları, bu ihtimali bir hayli düşürüyor. Perseverenace, bunun yerine Jezero'nun bir göl olduğu milyarlarca yıl öncesine ait biyolojik izleri araştırıyor.

Bilim insanları, bu çok eski tarihin "inanılmaz taş örneklerinde" saklı olduğuna inanıyor. Bu örnekler önümüzdeki birkaç ay boyunca bir depoda saklanacak ve incelenecek.

Perseverence Mars görevi üzerinde çalışan ekibin üyesi, Berkeley Üniversitesi'nden bilim insanı David Shuster, "Eğer Jezero'nun eski durumu Dünya'da son 3,5 milyar yılda herhangi bir zaman diliminde görüldüyse, o zaman biyoloji üzerine düşen görevi yapmış ve bu taşlar üzerinde bizim incelememiz için bazı izler bırakmış olurdu" diyor.

Kaynak, NASA/JPL-Caltech/MSSS

Hedef, kraterin yüzeyinde sondaj yapılarak alınmış bu örnekleri 2033 yılına kadar Dünya'ya getirmek. Üzerinden örnek alınan taşların tarihinin tam anlamıyla belirlenebileceği öngörülüyor.

Kaynak, NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Örneklerden birinin gölün buharlaştığı dönemde oluşan çamurdan oluştuğu biliniyor. Bu örneğin tuzla dolu olduğu görüldü. Bu da bölgedeki toprağın karbon zengini olduğunu ortaya koydu.

Bu da beklentiyi büyük oranda değiştiren ve farklı beklentiler yaratan bir keşif oldu:

Kaynak, NASA/JPL-Caltech/

Son dört aydır Perseverance bir deltanın kıyısında çalışıyor. Kısa bir süre sonra krater alanının içindeki daha düz bir bölgeden taş örnekleri toplamaya başlayacak.