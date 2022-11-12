COP27: BM İklim Zirvesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

36 dakika önce

Hindistan'daki aralıksız yağmurlardan Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına ve Pakistan'daki yıkıcı sellerden Brezilya'daki şiddetli kuraklıklara kadar dünya, iklim değişikliğinin yol açtığı çok sayıda felaketle karşı karşıya.