Dünya Kupası: İngiltere'nin İran'ı 6-2 yenmesi İngiliz basınında nasıl yorumlandı?

İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi.

Bazı ülkelerin takımları, LGBTİ+ bireylerin hak mücadelesine destek vermek için maçlarda "OneLove" yazılı ve gökkuşağı renkli pazubandları takma kararı almıştı. Ancak FIFA bandı takacak oyunculara maçın başında sarı kart gösterileceğini açıkladı. Bunun üzerine dün İngiltere ve Galler kaptanları bandı takmaktan vazgeçti.

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Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün ilk sayfalarında, Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk maçında İran'ı 6-2 yenen İngiltere'ye övgüler var. Sun gazetesinin ilk sayfasında, 19 yaşındaki "harika çocuk" Jude Bellingham'ın gol sevinci var. Gazeteye göre ilk golü atan Bellingham "İngiltere'ye, en iyi Dünya Kupası başlangıcı için esin kaynağı oldu".

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Daily Mirror ise FIFA'nın oyuncuların Katar'daki insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla gökkuşağı rengindeki "OneLove" pazupandını takmalarını yasaklamasının, İngiltere'nin galibiyetini gölgede bıraktığı görüşünde. İngiltere'nin kaptanı Harry Kane de turnuva öncesi, pazubandını takmayı düşündüğünü söyleyen oyuncular arasındaydı. Daily Mirror, "FIFA'nın kararı, Katar rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor" diyor.

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Metro gazetesi ise FIFA'nın kararı sonrası Kane'in tavrıyla, cesaretlerini övdüğü İranlı futbolcular arasındaki farka dikkat çekiyor. İranlı oyuncular ülkelerindeki protestocularla dayanışma içindeki olduklarını göstermek amacıyla maçtan önce milli marşlarını söylememişti. Metro'nun başlığı ise "Aslanların cesareti". Aslan esasında, İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi sembolü.

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i gazetesine göre ise "İngiltere pazubandı yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na gösterişli bir başlangıç yaptı".

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Daily Telegraph gazetesi ise ilk sayfasında "Aslanlar şahlandı" diyor. Gazeteye göre İran karşısında İngiltere'nin hücum futbolu olağanüstüydü ve İngiltere 6-2'lik galibiyetle rakiplerine de mesaj vermiş oldu.

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Guardian ise ilk sayfasına İran tribünlerinde açılan ve üzerinde "Kadın" yazan büyük bir bayrağı taşımış. Guardian'ın Doha'daki spor muhabirlerinden Sean Ingle dünkü maça atıfla, "İran için bu, bir maçtan fazlasıydı" diyor.

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Daily Mail ise dünkü maçın skorunun altına şunları yazmış: İngiltere'nin altı golü, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke.

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Times gazetesinin başlığı ise "İngiltere gururlu: Genç aslanlar İran'ı paçaladı".

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Son olarak Financial Times gazetesinde ise İngiltere oyuncularının gol sevincinin üzerinde FIFA'nın dünkü kararına tepki var. Gazete, "Futbolcular, Katar'daki Dünya Kupası'nda eşit hakları vurgulamaya yönelik bir jest peşindelerdi, umutlulardı. FIFA bu umutları boşa çıkardı" diyor.