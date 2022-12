Ukrayna savaşı: Rus askerlerinin teslim olması için kurulan telefon hattını günde 100 kişi arıyor

56 dakika önce

"Merakın da etkisi var. Bazıları teslim olmak için değil fakat ihtiyaç duymaları halinde nasıl teslim olabileceklerini öğrenmek için arıyorlar. Her konuşma farklı gelişiyor."

Çağrı merkezi çalışanları, her konuşmanın farklı şekilde geliştiğini söylüyor

Institute of the Study of War'a (Savaş Çalışmaları Enstitüsü) göre Kremlin son dönemde Rusya içinde artan hoşnutsuzluğu gidermek için esir takaslarına daha istekli.