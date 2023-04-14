2023 Sony Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: Çarpıcı kareler ve arkalarındaki hikayeler

14 Nisan 2023, 13:04 +03 Güncelleme bir saat önce

2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı.Portekizli fotoğrafçı Edgar Martins,Savaşımız adlı serisiyle Yılın Fotoğrafçısı ödülüne layık görüldü.

Kaynak, Edgar Martins

Proje, Edgar Martins'in 2011'de Libya'da iç savaş sırasında vurularak öldürülen arkadaşı foto muhabiri Anton Hammerl'a bir saygı duruşu niteliğinde.

Martins şu soru üzerinde düşünüyor: Hiçbir tanık, ifade, kanıt ya da öznenin olmadığı bir hikaye nasıl anlatılır?

Kaynak, Edgar Martins

Kaynak, Edgar Martins

Martins, "Tanınmak büyük bir onur. Ödüller ve seçimlerin öznel doğası konusunda felsefi düşünsem de, bu yılki Profesyonel yarışmaya 180 binden fazla başvuru olduğunu bilmek çok minnettarlık verici. Aynı zamanda oldukça duygusal bir deneyim çünkü dünya sahnesinde arkadaşımı onurlandırmış oluyorum ve ondan kalanları bulmaya çalışan ailesinin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekiyorum" diyor.

Martins'in çalışması, Profesyonel yarışmanın Portre kategorisinde ödül kazandı.

İşte fotoğrafçılarının yorumlarıyla birlikte diğer kategoriler ve kazananları.

Mimari & Tasarım

Çimento Fabrikası- Fan Li (Çin)

Kaynak, Fani Li

"Tieshan çimento fabrikası güney Çin'in Guangxi bölgesindeki Guilin şehrinde.

"Fabrika 1996 yılında inşa edildi. Guilin'in ekonomik kalkınmasında ve kentsel yapılanmasında önemli bir rol oynadı.

"Ancak, ilk olarak Li Nehri'nin doğal havzasında yer aldığı için, eski binaları, su kulelerini, havuzları ve demiryolu raylarını geride bırakarak taşındı."

Yaratıcılık

Oyun Hakkı - Lee-Ann Olwage (Güney Afrika)

Kaynak, Lee-Ann Olwage

"Oyun Hakkı kız çocuklarını güçlendiren ve cesaretlendiren bir oyun dünyası yaratıyor.

"Bu proje için Kenya, Enoosaen'deki Kakenya's Dream'de sünnet edilmek ve evlendirilmekten kaçan kız çocuklarıyla çalıştım. Onlara, hayallerini destekleyici bir ortamda öğrenmeye devam etme fırsatı verildiğinde dünyanın nasıl görünebileceğini gösterdim."

Belgesel projeleri

Kongo'da Kadın Barış Hareketi- Hugh Kinsella Cunningham (İngiltere)

Kaynak, Hugh Kinsella Cunningham

"5 milyon insanın öldüğü, bunun 10 katı kadar insanın hayatını alt üst eden bir çatışmadan yaklaşık 20 yıl sonra, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bir kez daha kaosa sürükleniyor.

"Ön cephelerin nadir görsellerini portreler ve kadınların derinlemesine hikayeleriyle eşleştiren bu uzun vadeli proje, aktivistlerin harekete geçirme anlarını takip ediyor.

"Medya, savaş ve yerinden edilme anlarını çekmek için kısa bir süreliğine bu bölgeye gelirken, ben çatışmaları haber yapmak ve barışın yavaş işleyişini benzersiz bir perspektiften belgelemek için erişilmesi zor alanlarda aylar geçirdim."

Çevre

Miruku - Marisol Mendez & Federico Kaplan (Bolivya ve Arjantin)

Kaynak, Marisol Mendez / Federico Kaplan

"Miruku, Kolombiya'nın kıyı çölü La Guajira'daki yerli topluluk Wayuus'a odaklanıyor.

"1854/İngiltere Fotoğrafçılık Dergisi ve Su Yardımı'nın desteğini alan proje, topluluğun bazı üyelerinin iklim krizi ve insan ihmalinin sonucunda nasıl bir su kıtlığı yaşamaya mecbur kaldığını inceliyor.

"Cinsiyet eşitsizliği ve iklim savunmasızlığının ilişkisini daha iyi anlamak için hikayeyi kadınların bakış açısından gördük."

Peyzaj

Olay Ufku - Kacper Kowalski (Polonya)

Kaynak, Kacper Kowalski

"Kış başında uyumu arayan bir yolculuğa çıktım.

"Elimden geldiğince donmuş su kütlelerinin üzerinden uçtum, buzlu biçimleri beni büyüledi.

"Ocak ve Mart ayları arasında tek başıma bir jirokopter ya da motorlu bir yamaç paraşütü kullanarak 76 sefer yaptım; havada 200 saat geçirerek yaklaşık 10 bin kilometre kat ettim.

"Fotoğraflarımı Polonya'nın kuzeyindeki Tricity yakınlarındaki su kütlelerinin üzerinde çektim."

Koleksiyon

James Deavin (İngiltere)

Kaynak, James Deavin

Kaynak, James Deavin

"Bu koleksiyon, 2022'nin ilk yarısında Suudi Arabistan'da bulunduğum sırada çekildi.

"Daha fazla zamanım olsaydı, bu resimlerin (benim de parçası olduğum) büyük göçmen işçi, gurbetçi nüfus veya Suudi otomobil kültürüyle ilgili daha tanımlı projeler veya anlatılar haline geleceğini düşünüyorum.

"Bu haliyle bu koleksiyonun bir fotoğrafçı olarak tarzımı ve tekniğimi gösterdiğine inanıyorum. Sonunda projelere dönüşebilecek özel fotoğraflar aramam dışında, görüntüler arasında kasıtlı bir bağlantı yok."

Natürmort

Gökyüzü Bahçesi- Kechun Zhang (Çin)

Kaynak, Kechun Zhang

"3 yıl önce taşındığım Wenjiang'daki evime yürüme mesafesinde bir fidanlık var.

"Japon karaçamları ve akçaağaçları da dahil olmak üzere dünyanın her yerinden egzotik ağaçlar ve kayalar burada görülebiliyor.

"Her gün bu ağaçları ve kayaları mobil vinçlerle kaldıran, nakleden ve kentte yeni yapılan parklara, mahallelere veya sokaklara diken işçiler var.

"Ormanda yürüyorum; ağaçlar ve kayalar havaya kaldırılırken fotoğraf çekiyorum. Bu görüntüler birlikte Gökyüzü Bahçesi serisini oluşturuyor."

Spor

Kadın Profesyonel Beyzbol Oyuncusu Tüm Erkek Profesyonel Liglerinde Başarılı Oldu- Al Bello (ABD)

Kaynak, Al Bello

"Kelsie Whitmore, tamamı erkeklerden oluşan profesyonel bir ligde oynayan ilk kadın profesyonel beyzbol oyuncusu.

"Atlantik Profesyonel Beyzbol Ligi'nde Staten Island Ferryhawks takımında forma giyiyor.

"Atlantik Ligi'nde maça çıkan ilk kadın beyzbolcu olarak tarihe geçti. "

Yaban Hayatı & Doğa

Yabanlaşan Şehirler- Corey Arnold (ABD)

Kaynak, Corey Arnold

"Yabanlaşan Şehirler diğer hayvanlar yok olurken insanların müdahale ettiği bir arazide hayatta kalan ve hatta gelişen üç hayvanın keşfi. Bunlar kara ayılar, çakallar ve rakunlar.

"Yaban hayatının artan kentleşmeye nasıl uyum sağladığını daha yakından görmek için bu hayvanları Amerika'daki farklı şehirlerde takip ettim."

Ödüllerde Açık Yarışma kategorisi, bir seriye dahil olmayan tek fotoğrafların gücünü kutluyor.

Dinorah Graue Obscura, Doğal Yaşam & Yaban Hayatı kategorisinde yer alan Kudretli Çift adlı fotoğrafıyla 2023 Yılının Açık Fotoğrafçısı seçildi.

Görsel, ABD'nin Texas eyaletinde bir ağaç dalına tünemiş iki tepeli karakara kuşunu gösteriyor.

Kaynak, Dinorah Graue Obscura

Yunnan Sanat Üniversitesi'nden Long Jing, Yunnan Operası'nı Korumak adlı serisiyle 2023 Yılının Öğrenci Fotoğrafçısı Ödülü'ne layık görüldü.

Jing, Çin'in günetbatısındaki performanslarda sanatçı ve seyirci gruplarındaki azalışı göstermek için perde arkasına geçti.

Kaynak, Long Jing

Yine Çin'den Hai Vang, Her Gününüz isimli bir fotoğrafla 2023 Yılının Genç Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

Fotoğrafta, Covid salgın nedeniyle iptal edilen bir okul töreni için kurulan parlak renkli, boş sandalyeler gösteriliyor.

Kaynak, Hai Wang

Alessandro Cinque, Sürdürülebilirlik Ödülü'nü ilk kez kazanan fotoğrafçı olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) Vakfı ve Sony Pictures'ın Picture This girişimi ile işbirliği içinde oluşturulan bu yeni ödül kategorisi, BM'nin çevresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birine vurgu yapan hikayeleri, insanları ve kuruluşları ödüllendiriyor.

Kaynak, Alessandro Cinque

Cinque, ödülü, Peru'daki kronik su kıtlığına karşı geliştirilen yenilikçi bir çözümü belgeleyen Atrapanieblas (Sis Ağları) serisiyle kazandı.