Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni

33 dakika önce

İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla başkent Londra'daki Westminster Abbey Manastırı'nda müzik ve birçok formaliteyle dolu törenle taçlarını giydiler.

Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giymeden önce kutsal yağ ile mesh edilirken yemin ediyor.

Kraliçe Camilla daha sade bir törenle Kraliçe Mary'nin tacını giydi.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla tören için Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılı kutlamaları için hazırlanan Elmas Jüble arabası ile Westminster Abbey'e gitti.