Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni

İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla başkent Londra'daki Westminster Abbey Manastırı'nda müzik ve birçok formaliteyle dolu törenle taçlarını giydiler.

Kral Charles'ın Westminster Abbey'e girişi

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Kral Charles'ın taç giyme töreni için Westminster Abbey'e girişi

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Kraliçe Camilla'nın tören için Westminster Abbey'e girişi

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Galler Prensi William ve eşi Catherine Westminster Abbey'deki törende

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Prens William, çocukları Charlotte, Louis, eşi Prenses Cathrine ve Edinburgh Dükü Edward

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Prens William'ın oğlu George, büyükbabası Kral Charles'ı izliyor

Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giymeden önce kutsal yağ ile mesh edilirken yemin ediyor.

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Kaynak, Jonathan Brady / PA Media

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Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giyerken

Kaynak, Jonathan Brady / PA Media

Kaynak, PA Media

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Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral Charles'a tacını takıyor

Kraliçe Camilla daha sade bir törenle Kraliçe Mary'nin tacını giydi.

Kaynak, Jonathan Brady / PA Media

Kral Charles ve Kraliçe Camilla tören için Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılı kutlamaları için hazırlanan Elmas Jüble arabası ile Westminster Abbey'e gitti.

Kaynak, Jordan Pettitt / PA Media

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Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi.

Kaynak, Reuters

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Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi.

Kraliyet Ailesi, ünlüler, dini liderler ve devlet temsilcileri Kral Charles'tan önce tören yerine geldi.

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Kaynak, Jacob King / PA Media

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Kral Charles'ın kızkardeşi Prenses Anne

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Oyuncu Emma Thomson da davetliler arasındaydı

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Katy Perry ve Edward Enninful

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Joanna Lumley

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ABD'den First Lady Jill Biden törene yalnız katıldı

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İçişleri Bakanı Suella Braverman, Savunma Bakanı Ben Wallace ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt

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Şarkıcı Lionel Richi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan

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İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden temsilciler

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