Avrupa ve Kuzey Afrika'da orman yangınları

39 dakika önce

Akdeniz'de çok sayıda ülke aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve sert esen rüzgarla yıkıcı bir hale geldi.

Kaynak, Pedro Nunes / Reuters

Portekiz'de itfaiyeciler ve gönüllüler, tatil beldesi Cascais'te bulunan ulusal parkı etkisi altına alan yangınla mücadele ediyor.

Kaynak, Manuel de Almeida / EPA

Sicilya'da da orman yangınları çıktı ve Palermo Havaalanı geçici olarak kapatıldı.

Kaynak, EPA

Kaynak, Ufficio Stampa Gesap via Reuters

Cezayir'de yangından en kötü etkilenen yerlerden, kıyı bölgesi Beajaia'da 34 kişi hayatını kaybetti.

Oeud Das köyünde yaşayanlar, alevlerin evlerine verdiği hasarı inceledi (aşağıda).

Kaynak, Billel Bensalem / Getty Images

Yunanistan'ın Rodos adasındaki orman yangınları yaklaşık bir haftadır sürerken, Korfu ve Evia (Eğriboz) adalarındaki alevler kontrol altına alınamadı.

Kaynak, Spyros Bakalis / AFP

Rodos'a itfaiyeciler ve gönüllüler alevleri kontrol altına almak için seferber olurken, alevlerle mücadeleye uçak ve helikopterler de katılıyor.

Kaynak, Spyros Bakalis / AFP

Kaynak, Nicolas Economou / Reuters

Since the weekend, thousands of people have been evacuated from Rhodes.

Holidaymakers were forced to leave their hotels, some without luggage.

Kaynak, Anadolu Agency / Getty Images

Tahliye edilenler, spor salonları ve konferans merkezlerinde kalmaya başladı.

Kaynak, Argiris Mantikos/Eurokinissi via Reuters

Turistler adadan ayrılmayı beklerken, havaalanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak, Will Vassilopoulos / AFP

Yangınlar Rodos'un büyük kesimlerini küle çevirirken, yerleşimler de hasar gördü.