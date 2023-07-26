Avrupa ve Kuzey Afrika'da orman yangınları
Akdeniz'de çok sayıda ülke aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve sert esen rüzgarla yıkıcı bir hale geldi.
Portekiz'de itfaiyeciler ve gönüllüler, tatil beldesi Cascais'te bulunan ulusal parkı etkisi altına alan yangınla mücadele ediyor.
Sicilya'da da orman yangınları çıktı ve Palermo Havaalanı geçici olarak kapatıldı.
Cezayir'de yangından en kötü etkilenen yerlerden, kıyı bölgesi Beajaia'da 34 kişi hayatını kaybetti.
Oeud Das köyünde yaşayanlar, alevlerin evlerine verdiği hasarı inceledi (aşağıda).
Yunanistan'ın Rodos adasındaki orman yangınları yaklaşık bir haftadır sürerken, Korfu ve Evia (Eğriboz) adalarındaki alevler kontrol altına alınamadı.
Rodos'a itfaiyeciler ve gönüllüler alevleri kontrol altına almak için seferber olurken, alevlerle mücadeleye uçak ve helikopterler de katılıyor.
Since the weekend, thousands of people have been evacuated from Rhodes.
Holidaymakers were forced to leave their hotels, some without luggage.
Tahliye edilenler, spor salonları ve konferans merkezlerinde kalmaya başladı.
Turistler adadan ayrılmayı beklerken, havaalanlarında uzun kuyruklar oluştu.
Yangınlar Rodos'un büyük kesimlerini küle çevirirken, yerleşimler de hasar gördü.