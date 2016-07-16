Diyarbakır: Darbe girişimi gecesi izlenimleri

Diyarbakır'da akşam 10'dan beri sessiz bir hava var. Ancak darbe girişimi olduğu duyumlarından sonra halk kent merkezindeki market ve fırınlara akın etti. Fırınlarda ekmek kalmadı.

Telif hakkı Hatice Kamer Image caption Cumhurbaşkanının halkı meydanlara çağrısından sonra halk Diyarbakır AKP il başkanlığı önünde toplandı.

Gece 01:20 gibi camilerde ezan ve sela okundu. Ezandan sonra cami hoparlöründen "Ezan sadece namaz vakti okunmaz, İslamiyetin girdiği bu dar boğazda müminleri uyandırmak için de okunur" açıklaması yapıldı.

Diyarbakır genelinde din görevlilerinin camilerine çağrıldığı ve sabaha kadar camilerin açık kalarak ezan, sela okuması talimatı verildiği belirtildi.

"Caddelerde korna çalarak giden araçlardan "Allahu Ekber" sesleri yükseliyor.

Telif hakkı Mehmet Emin Kan Image caption Diyarbakır'da halk ekmek fırınlarına koştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş - Figen Yüksekdağ şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde, gerekçesi ne olursa olsun hiç kimse kendini halkın iradesi yerine koymamalıdır."

"HDP, her koşulda ve ilkesel olarak her tür darbeye karşıdır. Türkiye'nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiye, iç ve dış barışa, evrensel demokratik değerlere ve sözleşmelere uyum ihtiyacı vardır. Demokratik siyasete sahip çıkmak dışında bir yol yoktur."

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"Askeri darbe kabul edilemez"

Kürdistan Sosyalist Partisi de (PSK) "Askeri darbe kabul edilemez" açıklaması yaptı ve 'her türlü provakatif girişime karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyoruz' dedi:

"Bugün geç saatlerde ordu içinde bir gurubun askeri darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Tarihi askeri darbelerle karartılmış bir ülkede askeri darbenin hiçbir sorunu çözmesi mümkün değil."

"Siyasi sistemden kaynaklı sorunların çözümü siyasi zeminde, demokrasi içinde aranmalıdır. Biz PSK olarak her türlü askeri darbe girişimini reddediyoruz, ülkenin demokratikleşme sürecine bir müdahale olarak kabul ediyoruz."

Hüdapar Diyarbakır teşkilatı da "Darbeye karşı tavrımızı ortaya koymak için Merkez ilçelerimizdeki müsait tüm üyelerimiz Kayapınar ilçe teşkilatına gelmeli" mesajı yayınladı.