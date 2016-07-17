ABD'de üç polis vurularak öldürüldü

18 Temmuz 2016

Kaynak, AP

ABD'de geçtiğimiz günlerde bir siyahın polis tarafından öldürüldüğü Louisiana Eyaleti'ne bağlı Baton Rouge kentinde üç polis vurularak öldürüldü.

Olayda üç polis de yaralandı. Yaralı polislerden birinin durumu ağır.

Şüpheli saldırgan olay yerinde öldürüldü.

Emniyet yetkilileri saldırının sadece bu kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Baton Rouge'da bir siyahın polis tarafından öldürülmesi, protestolara neden olmuştu.

Bu olayın ardından 9 Temmuz'da Dallas'ta gerçekleştirilen bir protestoda polislere ateş açılmış ve beş polis ölmüştü.

Baton Rouge'da yaşanan saldırıyla ilgili bir amatör cep telefonu görüntüsü, polis araçlarının bir kavşağa geldiğini ve sonra silah seslerinin duyulduğunu gösteriyor.

Emniyet yetkilleri bu sırada otoyolda tüfek taşıyan bir adamın bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

Görgü tanıkları, adamın rastgele ateş açtığını belirtti.