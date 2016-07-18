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Türkiye'deki darbe girişimi ve sonrasında yaşanan binlerce gözaltı İngiltere gazetelerinin manşetlerinde.

Gazetelerin önemli bölümünde Türkiye'deki gelişmelere birden fazla sayfayla yer verilmiş.

Darbe girişimi sonrası orduda ve yargıda başlayan gözaltılar, ABD'yle ilişkilerin Fethullah Gülen'in iadesi konusuyla yeniden gündeme oturması ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusuna getirilen eleştiriler öne çıkan başlıklardan.

Times: Başarısız darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı iktidarı elinde topluyor

Telif hakkı ThE TIMES Image caption Times gazetesinde başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin Erdoğan için mutlak iktidarın yolunu açtığı yorumu yapılıyor.

Times gazetesinin manşetteki haberinde, "Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargıda ve orduda benzeri görülmemiş bir tasfiye süreci başlattı. Uzun süredir arzuladığı mutlak iktidarın yolu açılmış durumda" diyor.

Erdoğan'ın idam cezasını yeniden tartışmaya açtığı da anımsatılan haberde "Bu hamle Batı'yla olan ilişkileri daha da sorunlu hale getirecek" deniyor.

Guardian: Erdoğan darbecileri tasfiye ediyor, Gülen darbeyle suçlanıyor

Telif hakkı GUARDIAN Image caption Guardian gazetesinin manşetinde Erdoğan'ın Erol Olçak ve oğlunun cenazesinde ağlayışı anımsatılıyor ve Türkiye'de başlatılan kitlesel tasfiyelerin hukukun üstünlüğü konusunda yeni endişeleri doğurduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erol Olçak ve oğlunun cenaze töreninde göz yaşlarını tutamadığını Guardian gazete, Erdoğan'ın Fethullah Gülen ve destekçilerinin kökünü kazıyacağını söylediğine vurgu yapıyor.

Haberde Türkiye'de kitlesel bir tasfiye sürecinin başladığına da dikkat çekiliyor ve Gülen'in iadesi konusu nedeniyle ABD - Türkiye ilişkilerinin yine zor bir dönemece girdiği vurgulanıyor.

i: Darbe sonrası tasfiye

Telif hakkı I Image caption i gazetesinde Türkiye'deki darbe girişimine toplamda 4 sayfa ayrılmış.

i gazetesi manşetten verdiği Türkiye'deki darbe girişimine 4 sayfa ayırmış. Gazetede yer alan yazılar arasında gözaltılara dair bir haber, darbe gecesinden izlenimler ve Türkiye'nin izlediği stratejiye dair analizler var.

Gazetenin muhabirlerinden Koos Couvee'nin kaleme aldığı izlenimde "Hükümeti devirmeye yönelik başlatılan darbe girişimi, korku içindeki askerlerin teslim olmasıyla sonlandı" deniyor.

Meclis'teki 4 partinin biraraya gelerek ortak bildiri yayınlaması "Ender görülen bir dayanışma" denirken, binlerce kişinin gözaltına alınmasının Türkiye'ye dair demokrasi kaygılarını gündeme getirdiği de vurgulanıyor.

FT: Tasfiyeler Erdoğan'ın yakın çevresine kadar uzandı

Financial Times gazetesinin manşetinde de darbe girişimi sonrası başlayan gözaltılar var.

"Erdoğan'ın yaveri Albay Ali Yazıcı'nın dahi gözaltına alınması, darbe komplosunun ne kadar derinlere kadar gittiğini gösterdi" denen haberde, darbe girişimi gecesinde Erdoğan'ın uçağının iki F-16 tarafından taciz edildiği de aktarılıyor.

Haberde Erdoğan'ın darbe girişimi için 'Allah'ın bir lütfu' nitelemesi hatırlatılıyor ve binlerce kişinin gözaltına alındığı vurgulanıyor.