AA: Tüm askeri hakim ve savcılar hakkında soruşturma

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Anadolu Ajansı, darbe girişimi soruşturması kapsamında tüm askeri hakim ve savcılara soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haberde, "Milli Savunma Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakanlık bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı" ifadelerine yer verdi.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan 6 bin 538 kişi daha darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında, açığa alındı.

Böylece bakanlık kapsamında görevde el çektirilen sayısı 21 bini geçti.

Öte yanda özel eğitim kurumlarındaki 21 bin personelin de çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.