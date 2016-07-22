Bozdağ: Darbe girişimi davasında duruşmalar Sincan'da yapılacak

22 Temmuz 2016

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin duruşmalarının Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılacağını açıkladı.

CNN Türk televizyonuna konuşan Bozdağ "Bu davaların görülmesi ve duruşma salonlarını bizim düşünmemiz gerekiyor. Ankara'daki duruşma salonlarında bunların görülmesi imkanı yok. Bizim büyük bir alana ihtiyacımız var" dedi.

Özel bir mahkemeye ise gerek olmadığını belirten Bozdağ, "Darbe teşebbüsünde bulunanları hangi ağır ceza yargılayacak belli. Bu yargılamalar uzun süreceği için bu mahkemelere başka iş verilmeyebilir. Bunun üzerinde HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) çalışacaktır. Hızla karara bağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır" diye konuştu.

Bozdağ, kanun hükmünde kararname çıkarmayı ve tüm konuları onun içinde düzenlemeyi planladıklarını, olağanüstü hâl (OHAL) sırasında gözaltı süresinin ise ilk etapta 7-8 gün olacağını söyledi.

Adalet Bakanı ayrıca Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade süreci için ABD'ye bizzat gidebileceğini belirtti.

İade konusunda Adalet Bakanlığı'nın acil tutuklama için delilleri bugün göndereceğini ifade eden Bozdağ, "ABD Gülen'in iadesi konusunda bugün farklı bir noktada, olumlu açıklamalar var. ABD de bu girişimin Fethullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını biliyor" dedi.

'Bazı şüpheliler yurt dışına kaçtı'

Bekir Bozdağ darbe girişimini saat 22.00'den sonra haber aldığını da söyledi:

"O gün akşam 22.00'yi biraz geçerken, müsteşarım aradı. 'Uçaklar uçuyor, bir hareketlilik var' dedi. Ben de yetkilileri aramaya başladım. Bir kısmına ulaşamadım. Sayın Başbakan'a ulaştım, onunla konuştuk, bir darbe teşebbüsü olduğunu ifade ettiler. Sonra oğlumla beraber evden çıktık".