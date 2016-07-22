Telif hakkı Hurriyet

İçişleri Bakanı Efkan Ala darbe girişimine katılanlardan bazılarının kaçtığını, 10 bin 856 kişinin pasaportlarının iptal edildiğini söyledi.

NTV televizyonuna konuşan Efkan Ala, Jandarma'nın da tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını açıkladı. Ala, Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili düzenlemelerin de değerlendirileceğini söyledi.

"Ben buraya gelirken Genelkurmay'la görüştüm. Kayıp askerler değil de kaçaklar var. Soruşturma açılmış, gözaltına alınması gerekirken kaçmış" diyen Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muğla'da Sayın Cumhurbaşkanımızın otelini basmaya gidenlerin 17'si yakalanmamış, aranıyor."

Ala ayrıca darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 246, yaralananların sayısını 2 bin 185, gözaltı sayısını 10 bin 607, tutuklu sayısını da 4 bin 496 olarak açıkladı.

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'İstihbarat emniyete verilmeliydi'

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası tehlikenin sürdüğünü belirten Ala istihbaratın neden emniyetle paylaşımladığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu yapı darbe üretiyor, çünkü güç dağılmamış. Silahlı kuvvetlerde güç tek yerde toplanmış. Demokratik ülkelere bakın darbe apılmıyor çünkü nereyi ele geçirecekler?

"Biz uzun zamandır terörle mücadele ettiğimiz için çok fazla istihbarat geliyor. Normal bir ülkede bir senede gelecek raporlar bizim ülkemizde bir günde geliyor. İstihbarat emniyete verilmeliydi. Tekrarlanmaması için gereken işler yapılacak."

Darbe girişimi gecesi yaşadıklarını aktaran Ala, girişimini korumasından öğrendiğini o sırada MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın onu aradığını ""Efendim darbe oluyor bizi bombalıyorlar" dediğini söyledi.

Ala olağanüstü hal kararı sonrasında vatandaşların hayatlarında bir değişiklik olmayacağını da belirtti.

İçişleri Bakanı, "Bir, devlete biz OHAL ilan ettik. İki, OHAL hükümete bazı olanaklar veriyor ama bunlar kullanılacak diye bir şey yok. Burada hükümetin daha hızlı karar almasını sağlayacak bir imkan veriyor. Vatandaşımız müsterih olsun, zaten hepsi sokakta görüyorsunuz inşallah ona da devam edilecek" diye konuştu.