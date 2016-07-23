1200 er serbest bırakıldı

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında gözaltına alınan 1.200 er serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, "Şu anda sayısını bilemediğim kadar epeyce bir erimiz gözaltında ya da tutuklu. Serbest bırakılan bin 200 kişi sadece er" dedi.

Başsavcı Kodalak, şunları söyledi:

"Neyin ne olduğunu anlayamamış, bilememiş, neye alet olduğunu bilememiş erlerden bahsediyoruz. Büyük bir kısmı tutuklu ama onları da hızla ayıracağız, ayıklayacağız. Halka ateş açmamış, halkın üzerine askeri araç sürmemiş, ne olduğunu bilememiş erleri hızla ayıklacağız."

"O hainlerin Ergenekon, Balyoz soruşturmalarında yaptıkları gibi, masum olan askerleri de tabii ki katmayacağız. Bizim soruşturmamız onlarınkine benzemeyecek. Adil davranacağız. Biz devletin savcılarıyız, onlar örgütün hakim, savcıları idi."