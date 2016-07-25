25 Temmuz İngiltere basın özeti

Telif hakkı Times

İngiliz gazeteleri bugün de Türkiye'de darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili haberlere ve yorumlara sayfalarında yer vermiş.

Times gazetesindeki haberin başlığı, "Darbe için kullanılan askerlerin aileleri, cezaevi kapısında en kötü ihtimalden korkuyor".

Gazetenin Türkiye'deki muhabiri Hanna Lucinda Smith, haberi için Silivri'ye gitmiş.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'de 123'ü general 6 bin askerin tutuklandığını hatırlatan Smith, Silivri Cezaevi'nin kapısında oğullarından haber bekleyen Kilisli Şükrü-Şükriye Esoğlu çiftinin yaşadıklarını anlatıyor.

Çiftin 20 yaşındaki en büyük oğulları Kadir, bir ay önce askere gitmiş. Tarım işçisi Şükrü Bey günde 30 lira kazanıyor. Oğlunu askere uğurlarken düzenledikleri tören için harcadığı para ise 700 lira.

16 Temmuz Cumartesi gününün ilk saatlerinde camiden okunan sala sonrası darbecilere direnmek için sokağa çıkmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak için Pazar gününe kadar sokakta kalmışlar, darbe girişiminin başarısız olmasını kutlamışlar.

Aynı gün İstanbul'dan bir avukat onları aramış, oğullarının gözaltına olduğunu söylemiş. Peugeot marka eski otomobillerine battaniye ve yastıklarını atmışlar, 24 saatlik bir yolculuk sonrası Silivri'ye gitmişler.

Anne Şükriye Esoğlu, endişeli olduğunu söylüyor:

"Haberi alınca şok geçirdim. Hareket edemedim. Başta, oğlumun 2-3 gün sonra serbest bırakılacağını düşündüm. Şimdi ise giderek daha fazla korkuyorum."

Kadir, Cumartesi günü serbest bırakılan 1200'e yakın asker arasında değil.

Hala gözaltında tutulan askerlerin avukatları, müvekkilleri aleyhindeki kanıtları göremediklerini, mahkeme önüne çıkmnadan önce de onlarla konuşamadıklarını söylüyor.

Times gazetesine konuşan avukatlardan biri ise şunları söylemiş:

"Bir grup askeri mahkemeye getirdiklerinde, elbiselerinin yırtıldığını, vücutlarında yara izleri olduğunu gördük. Bu, kamuoyu için meşru bir durum. İnsanlar idam çağrısında bulunduğunda, işkence tartışma konusu olmuyor."

Nazlı Tanburacı Altaç, Boğaziçi Köprüsü'nde teslim olan askerlerin avukatlarından biri:

"Askeri okul öğrencilerine, tam teçhizatlı olarak bir tatbikata gittikleri söylenmiş. Bu normal bir durum, onlar da şüphelenmemişler. Köprüye geldiklerinde kendilerini silahlı bir çatışmanın ortasında bulmuşlar, biri vurularak öldürülmüş."

Times'taki haberde, Silivri Cezaevi dışında gazeteye konuşan ailelerden hiçbirinin, oğullarının darbe girişimine karıştığına inanmadığı belirtiliyor.

Haber, Türkiye'nin güneydoğusundan geldiği belirtilen bir babanın şu sözleriyle noktalanmış:

"Biz oğlumuzu, ülkeyi koruması için askere gönderdik. Eğer onu askere göndermeseydik, o bir vatan haini olacaktı. Oysa biz onu askere gönderdik. Ve o hala vatan hainliği ile suçlanıyor."

Telif hakkı Inpho

'Türkiye'de işkence iddiaları' İngiliz basınında

i gazetesinin iç sayfalarındaki haberin başlığı, "Rakipler darbe sonrası birleşti ama insan hakları endişeleri yoğunlaşıyor".

Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Gareth Jones dün İstanbul-Taksim Meydanı'ndaki mitinge atıfla, Türkiye'nin iktidar ve ana muhalefet partilerinin destekçilerinin demokrasiye destek için bir araya geldiklerini yazıyor.

Haberde bununla birlikte insan hakları kuruluşu Amnesty International'dan (Uluslararası Af Örgütü) dn yapılan açıklama da yer alıyor.

Af Örgütü, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası gözaltına alınanların bazılarının dövülüp işkenceye maruz kaldığı yolunda güvenilir kanıtlar olduğunu bildirmişti.

Londra merkezli örgüt ayrıca polisin gözaltındaki üst düzey bazı askeri yetkililere cop ya da parmakla tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Telif hakkı Daily Telegraph

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınanların bazılarına "işkence yapıldığı" iddiası, Daily Telegraph'da da yer alıyor.

Gazetedeki haberde, üst düzey bir Türk yetkilinini şu sözleri de yer alıyor:

"Tüm bu suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor ve insan hakları kuruluşlarını, atılan yasal adımları tarafsız bir şekilde değerlendirmeleri yolunda teşvik ediyoruz. Haklarında söz konusu adımların atıldığı kişiler, yaklaşık 250 sivili acımasızca katletmişlerdir."

Financial Times: IŞİD karşıtı müttefikler endişeli

Financial Times gazetesi ise Ankara'nın darbe girişimi sonrası içine kapanmış göründüğünü ve bu durumun Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyon ile muhaliflere zarar verdiğini yazmış.

Gazetenin iç sayfalarındaki haberin başlığı, "IŞİD karşıtı müttefikler, Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının bedelinden korkuyor".

Telif hakkı Financial Times

Haber, Financial Times'ın İstanbul'daki muhabiri Erika Solomon ile Washington'daki muhabiri Geoff Dyer'ın imzalarını taşıyor.

Financial Times muhabirleri önce Türkiye'deki darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'nün sadece birkaç saat kapalı kaldığını hatırlatmış okurlarına.

Daha sonra da Batılı ülkelerin savaş uçaklarının havalanamadığı sırada, IŞİD'in ABD destekli Kürt YPG (PYD'nin askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri) güçlerine bir dizi intihar saldırısı düzenlediğini eklemişler.

Haberde bu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen, bölgenin güvenlik yetkililerinden biri Financial Times'a şu açıklamayı yapmış:

"YPG aslında hava gücünü kaybetti. Eğer bu saldırılar düzenli şekilde yapılsaydı, sonuç feci olabilirdi."

Financial Times, Suriyeli muhaliflerin geçen hafta, Ankara'nın ülkelerinde yaşananlara tavrında bir değişiklik gözlemlediklerini söylediklerini de hatırlatıyor.

Esad rejiminin Halep'te kuşatmayı yoğunlaştırması karşısında zorlanan muhaliflere göre, Türkiye bugünlerde Suriye'de aktif değil.

Türkiye ile ABD arasında, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda yaşanan söz düellosuna dikkat çeken, adı ise açıklanmayan Suriyeli bir muhalif lider ise Financial Times'a şunları söylemiş:

"Eğer ABD ile Türkiye arasındaki bu mücadele artar ve durum daha da kötüleşirse, şu ana gördüklerimizden büyük bir kaos dönemine tanıklık edebiliriz."

Aynı Suriyeli lider, ABD ve Türkiye'nin, Suriye'de farklı gruplar üzerinden birbirlerine karşı adımlar atmasından çekindiğini de ekliyor.

Financial Times'ın dikkat çektiği nokta ise Türkiye'nin "Kürt rakiplerine özellikle de PKK'ya karşı" daha agresif bir yaklaşım benimsemesi halinde, IŞİD karşıtı koalisyon ile ilişkilerinin kötüleşebileceği.

Gazeteye konuşan, PKK'ya yakın Kürt analist Kamal Chomani'ye göre, msili güçleri dağlarda saklanmayan ve büyük oranda yarı özerk bir bölgede faaliyet gösteren YPG, Türkiye için çok daha kolay bir hedef olabilir.

Chomani, "YPG'yi hedef almak, Türkiye'de rakip kesimleri de birleştirebilir" demiş ve eklemiş:

"PKK bazı önlemler alıyor. Çünkü Erdoğan orduya YPG'ye saldırmaları emri verebilir. Bu durumda ordudaki ve toplumdaki milliyetçiler onu destekleyeceklerdir."

Financial Times'a konuşan Rusya'ya yakın bir diplomat da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle izlediğini söylemiş.

Bu diplomata göre, Esad, Türkiye'deki istikrarsızlığın Ankara'yı, Suriye'deki sorunun çözümü yolunda bir anlaşmaya itip itmeyeceğini görmeye çalışıyor.

Adı açıklanmayan diplomat Financial Times'a şunları söylemiş:

"Ankara kendi iç işleriyle boğuşacak. Bölge ile pek de ilgilenemeyecek. Sanki bu durum beni mutlu etmiyor gibi davranmam zor."