Erdoğan: İdam cezasını kaldırdık da ne değişti?

26 Temmuz 2016

Kaynak, AFP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de halkın 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası "İdam" dediğini, bu talebin getirileceği yerin de Parlamento olduğunu söyledi.

Erdoğan, Alman ARD televizyonuna verdiği mülakatta, "Parlamentoya bu talep gelir, Parlamento kabul eder veya etmez. Ederse bununla ilgili adımlar atılır ama etmezse o zaman da söyleyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

"Burada bir gerçeği vurgulayalım: Bakınız şu anda biz 53 senedir Avrupa Birliği'nin kapısındayız" diye konuşan Erdoğan, "Biz idam cezasını kaldırdık. İdam cezasını kaldırdık da ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AB üyesi ülkelerin dışında dünyanın neredeyse tamamına yakınında idam cezasının uygulandığını söyledi.

'Siyasi yaşamımın en kritik anıydı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak, "Siyasi yaşamımın en kritik anıydı diyebilirim, yani şu ana kadar 14 sene içerisinde böyle bir anı yaşamadık. Tabii en büyük üzüntümüz, bu şahsımdan öte milletime karşı yapılmış bir darbeydi, bir saldırıydı" dedi.

Kaynak, ARD

Milletin, demokrasiye saldırıya çok sert karşılık verdiğini vurgulayan Erdoğan, darbe girişimi sonrasındaki görevden uzaklaştımalarla ilgili olarak da, hukuk dışı atılmış herhangi bir adım olmadığını söyledi.

Erdoğan, 3 aylık bir süre için ilan edilen olağanüstü hâlin 3 ay daha uzatılabileceğini, bunu gelişen şartların belirleyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, mülteciler konusunda da AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getirmediklerini belirtti.