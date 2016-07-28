Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç gözaltında

Telif hakkı DHA

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç gözaltına alındı.

Mümtazer Türköne'nin Yalova'da, Ali Bulaç'ın ise İstanbul'da gözaltına alındıkları belirtildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türköne'nin Altınova ilçesine bağlı Çavuşköyü'ndeki yazlığında arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Törköne'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Ali Bulaç da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında eski Zaman gazetesinin yöneticileri ve yazarlarının da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre şu ana kadar Şahin Alpay, Nuriye Ural, Zafer Özsoy, Ahmet Metin Sekizkardeş, Cuma Kaya, Murat Avcıoğlu, Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Hüseyin Turan ve Faruk Akkan da gözaltına alındı.

Zeki Önal ise yaşlı ve hasta olduğu için gözaltına alınmamıştı.

Telif hakkı Hurriyet

Zaman, kapatılan 131 yayın kuruluşu arasında

Mart ayında kayyum atanan Zaman gazetesi, olağanüstü hâl kapsamında alınması gereken tedbirlere dair Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 131 yayın kuruluşundan biri.

Kapatılan kuruluşların 3'ü haber ajansı, 16'sı televizyon kanalı, 23'ü radyo, 45'i gazete, 15'i dergi ve 29'u ise yayınevi.

Bu kuruluşlar arasında Cihan haber ajansı, Bugün TV, Kanaltürk, Samanyolu haber, Samanyolu TV ile

Taraf, Bugün, Today's Zaman gazeteleri ve Sızıntı, Nokta, Aksiyon dergileri de bulunuyor.