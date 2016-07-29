Boydak Holding'in üç üst düzey yöneticisi gözaltında

Telif hakkı DHA Image caption Mustafa Boydak, Kayseri Sanayi Odası Başkanlığı da yapıyor.

Darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ve şirketin yöneticilerinden Halit Boydak bu sabah Kayseri'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mustafa Boydak, şirketin yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra Kayseri Sanayi Odası Başkanı olarak da görev yapıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri sabah 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları' iddiasıyla başlatılan operasyonda şirketin üç yöneticisi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılanların, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, yönetim kurulu üyelerinden İlyas Boydak ile Bekir Boydak olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında Salı günü gözaltına alınan, Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak ile diğer sekiz kişi daha örgüte finans sağladıkları suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Memduh Boydak tutuklu

Kayseri'de emniyet birimleri Mart ayında da 'Paralel devlet yapılanması' soruşturması kapsamında Boydak Holding'e düzenledikleri operasyonda holdingin CEO'su Memduh Boydak, Hacı Boydak, Erol Boydak ve Murat Bozdağ'ı gözaltına almıştı.

Memduh Boydak halen tutuklu bulunuyor. Erol Boydak ile Murat Bozdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hacı Boydak da avukatlarının itirazı üzerine 17 Mayıs'ta tahliye edildi.

Hacı Boydak'ın İstanbul'da geçirdiği bir mide ameliyatı sonrası tedavi gördüğü bildirildi.

Kayseri merkezli Boydak Holding, aralarında Bellona ve İstikbal gibi markaları da barındıran 41 şirketin sahibi. Mobilya ve tekstil sektörlerinin yanı sıra enerji, demir-çelik ve lojistik alanlarında da faaliyet gösteren holdingin Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7 şirketi bulunuyor.

2015'te yüzde 6 büyümeyle 6,9 milyar TL ciro elde eden Boydak Holding, şirketlerinde yaklaşık 14 bin kişiyi istihdam ediyor.

Darbe girişimi ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 16 bine çıktığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 8,113 kişinin tutuklandığını, 10,012'si asker 15,846 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.