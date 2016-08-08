Rus sitesi Sputnik'e erişim engeli kaldırıldı

Image caption Sputnik erişim engelinin kaldırıldığını böyle duyurdu

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'daki yarın yapacağı görüşme öncesinde Rusya'ya ait bir haber ajansı olan Sputnik'in internet sitesine uyguladığı erişim engelini kaldırdı.

www.sputniknews.com internet sitesine 14 Nisan'da getirilen erişim yasağı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından alınan tedbir kararı ile kaldırıldı.

Türk savaş uçaklarının geçen yılın Kasım ayında Suriye sınırında bir Rus jetini düşürmesi ardından kötüleşen ilişkiler, Rus internet haber sitesinin 14 Nisan'da kapatılmasını da getirmişti.

Image caption 15 Temmuz darbe girişimi ardından onlarca siteye daha erişim engeli getirilmişti

Bundan bir kaç gün sonra da Rusya haber ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov'un Türkiye'ye girişine de izin verilmemişti.

Erişim yasağı kaldırılan Sputnik sitesinde bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın St.Petersburg'daki görüşmesinin, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin önemli dönüm noktalarından biri olacağı ve ikili işbirliğinin hızla büyüyeceği yorumu yapılıyor.

TİB tarafından 2006 yılından bu yana erişime engellenen site sayısı EngelliWeb adlı sitenin verdiği rakamlara göre, 11 bin 826.

15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından özellikle de cemaatle ilişkili oldukları düşünülen onlarca siteye daha erişim engeli getirildiği açıklanmıştı.