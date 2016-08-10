Şırnak'ta bombalı saldırı: 4 asker hayatını kaybetti

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı.

Olay, Uludere ilçesi yakınlarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, yola konulan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından şu açıklamada Şırnak Beytüşşebap bölgesinde bulunan HABUR-2 Gümrük Kapısı'na bu sabah 07.30 sıralarında göreve giden araçlara önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı ve Kuzey Irak tarafından roketatarlar da dahil olmak üzere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ateş açılması sonucu alınan bilgilere göre 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı ve yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bölgeye birlikler sevk edilirken operasyonun sürdüğü duyuruldu.

Daha önce patlamanın Uludere ilçesi yakınlarında meydana geldiği ve olayda 5 askerin öldüğü bildirilmişti.