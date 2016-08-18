Van'da bomba yüklü araçla saldırı

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Van'ın merkezindeki İskele Caddesi üzerinde yer alan, Polis Evi ve İki Nisan Polis Merkezi'nin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Van Valiliği saldırıyla ilgili açıklamasında 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlamanın yaşanan alana birçok ambulans gönderildi, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), bir PKK'lının bomba yüklü aracı, polis merkezi ve polis evinin yakınına park edip olay yerinden uzaklaştıktan sonra uzaktan kumanda ile infilak ettirdiğini bildirdi.

Patlamanın sesi kentin birçok yerinden duyuldu.

Patlamanın şiddetiyle birlikte çevredeki birçok binanın camları kırıldığı, aracın parçalarının da metrelerce uzağa dağıldığı belirtildi.

Ajanslar, saldırının ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ve saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını aktardı.

Van Valiliği'nin açıklamasında "İki Nisan Polis Merkezi önünde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araçla yapılan hain saldırı sonucu meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si polis memuru, 38'i sivil olmak üzere, toplamda 40 vatandaşımız yaralanmıştır" dendi.