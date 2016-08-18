Suriye'nin Haseke kentinde Kürt güçlere yönelik hava saldırısı

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Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ilk kez hava saldırısı gerçekleştirildi.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ve YPG (Halk Savunma Birlikleri) 'hava saldırılarının Suriye ordusu tarafından yapıldığını ve Kürt güçlerin kontrolündeki alanları hedef aldığını' açıkladı.

Suriye yönetiminden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir kent sakini BBC'ye, hava saldırısı sonucu ölenlerin olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan YPG sözcüsü Redul Halil de "Şehitler ve yaralılar var" dedi.

Halil, "Saldırılara sessiz kalmayacağız" ifadesini kullandı.

'NDF ve Asayiş arasında çatışmalar'

SOHR, hava saldırıları dışında kentin farklı bölümlerinde çatışmalar da yaşandığını söyledi.

SOHR, çatışmaların Suriye yönetimi yanlısı milis gücü NDF (Ulusal Savunma Güçleri) ve Kürt güçlerin kent güvenliği için kurduğu Asayiş arasında yaşandığını belirtiyor.

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Haseke'nin bir bölümü Kürt güçlerin bir bölümü ise Suriye yönetimi güçlerinin elinde bulunuyor.

İki güç arasında dönem dönem yaşanan gerilime karşın şimdiye kadar bir hava saldırısı gerçekleştirilmemişti.

Yönetim yanlısı güçler ve Kürt güçler arasındaki son gerilim Salı günü ortaya çıkmış, yaşanan çatışmaların, müzakerelerin ardından sonlandığı belirtilmişti.

Ancak çatışmaların Salı akşamı yeniden başladığı bildiriliyor.