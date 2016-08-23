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Kilis'e sınırın Suriye tarafından üç roket mermisi atıldı. Türkiye, roket fırlatılan bölgeyi ateş altına aldı.

Roketlerin IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elindeki El Bab bölgesinden atıldığı belirtiliyor.

Roket mermileri, Mücahitler Mahallesi'ne düşerek patladı.

Patlama ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mermilerin düşmesi ardından Türk topçu bataryaları roketlerin atıldığı bölgeyi bombaladı.

Türkiye dün, Cerablus'taki IŞİD ve Membic'teki YPG mevzilerini topçu bataryalarıyla bombalamıştı.

Kilis'e daha önce atılan roketlerden 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Karkamış'a havan mermisine karşı topçu ateşi

Salı günü erken saatlerde Karkamış ilçesine Suriye'den atılan havan mermileri düşmüştü.

Mermiler bir evin bahçesine isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaydan sonra Türk topçu bataryaları Suriye tarafındaki hedeflere atış yaptı.

Pazartesi gelen haberler arasında Türkiye'nin Suriyeli silahlı muhaliflerin Türkiye tarafına geçişine izin verdiği ve IŞİD'in elindeki Cerablus'a yönelik yeni bir cephe açmaları için Karkamış'ta toplanmalarına müsaade ettiği aktarılmıştı.

'Karkamış üzerinden Cerablus harekâtı'

BBC'nin Gaziantep'te konuştuğu bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi, yaklaşık 1500 silahlı muhalifin Karkamış'a geldiğini ve Türk topçusunun da desteğiyle Cerablus'u IŞİD'den almak için kuzeyden cephe açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Cerablus'a doğru ilerlemeye çalışan bir diğer silahlı grup ise Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri.

Geçen hafta Menbic'i IŞİD'in elinden aldıktan sonra batıya doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, Cerablus'un güneyinde etkinliğini artırıyor.

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Pazartesi Türkiye tarafından yapılan topçu atışlarında Menbic'deki YPG'nin de hedef alındığı ifade edilmiş ve Cerablus'la eşzamanlı olarak Menbic'deki hedeflere 20 topçu atışı yapıldığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı, sınırdaki hareketliliğin arttığını ve Türkiye'nin Cerablus Karkamış hattına takviye tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk ettiğini ifade etmişti.