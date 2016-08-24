ÖSO 'Cerablus merkezini ele geçirdi'

Telif hakkı EPA Image caption TSK'nın tankları Cerablus harekâtına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun da hava desteğiyle Cerablus'a operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyona, TSK'ya ait tanklar ve muhalif Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları da katıldı.

Operasyonun başlamasından saatler sonra Suriyeli muhalif güçlerin, Cerablus'un merkezine girdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la yaptığı ortak açıklamasında Cerablus'un Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyon güçleriyle görüşmeleri yaptıktan sonra nihai kararımızı verdik. Cerablus'a ÖSO ile birlikte koalsiyon güçlerinin hava güçleriyle oraya girişi sağlandı. Şu an itibariyle Cerablus'u ÖSO mensupları ve Cerabluslu olanlar geri almış durumdalar. DAİŞ de Cerablus'u terk etme durumunda kalmış vaziyettedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, ÖSO'nun Cerablus ilçe merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini aktardı.

Telif hakkı Reuters Image caption Cerablus'tan yükselen dumanlar Karkamış'tan görüldü.

Ajans, hareket sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde can kaybı yaşanmadığını, çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcı Joe Biden da önce Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Cerablus'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı TSK'nın Cerablus harekâtında IŞİD hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.

Biden: YPG Fırat'ın öbür tarafına geçerse desteklemeyiz

Biden, ABD'nin Türkiye sınırlarının Türkiye tarafından korunması gerektiğine inandığını söyledi ve Cerablus operasyonunu desteklediğini ifade etti.

Biden, Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı ortak açıklamasında da "YPG ve Suriye kuvvetleri (Fırat) nehrinin öbür tarafına hiçbir şekilde geçmemelidir, geçtikleri takdirde ABD tarafından desteklenmeyeceklerdir" diye konuştu.

Başbakan Binalı Yıldırım da 'PYD, YPG unsurlarının Fırat'ın batısında varlık gösteremeyeceğini' söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Operasyonla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında "Türkiye-Suriye sınırındaki gelişmelerden derin kaygı duyuyoruz" mesajı verildi.

Suriye: Egemenlik ihlâli

Açıklamada, 'durumun çatışma bölgesindeki vaziyeti daha da kötüleştirebileceği ve Kürtlerle Araplar arasında etnik gerilimlere yol açabileceği' uyarısı yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise operasyonu "Cerablus harekatı egemenlik ihlali" olarak tanımladı.

Suriye devlet televizyonun haberine göre bakanlık Suriye sınırı içindeki 'tüm terörle mücadele operasyonlarının Şam yönetimiyle koordine edilerek yapılması gerektiğini' belirtti.

Telif hakkı EPA Image caption Türk tankları sabah erken saatlerde sınırı geçti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre de YPG sözcüsü Redur Xelil, harekât için "Suriye'nin içişlerine açık bir saldırı" yorumunu yaptı.

Xelil, "Harekât Türkiye ve İran'la yapılan uzlaşmanın bir sonucudur (…) Türkiye'nin YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi taleplerine yanıtı sadece Suriye Demokratik Güçleri verebilir" diye konuştu.