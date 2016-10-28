Yaz saatinin tüm yıla yayılmasından kim, nasıl etkilenecek?

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Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yaz saatinin tüm yıla yayılması uygulaması Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece yürürlüğe giriyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın geçen ay açıkladığı karara ilişkin kararnamenin yayımlanması ile kesinleşen yeni uygulamada, saatlerin 1 saat geri alınmayacak.

Yaz saati olarak bilinen uygulama yıl boyunca devam edecek.

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Sabit zaman uygulamasından gündelik hayatın birçok yanı da etkilenecek.

Mesai saatleri

Her yıl Ekim ayında saatlerin bir saat geri alınmasıyla, mesainin tüm Türkiye'de havanın aydınlanmasının ardından başlaması hedefleniyordu.

Ancak yaz saatinin sürekli olmasıyla kış aylarında mesai başlangıç saatinin özellikle batı illerinde henüz hava aydınlanmadan gerçekleşmesi gündeme gelecek.

Yaz saatinin sürekli hale getirilmesi için uzun yıllar çalışmalar yürüten eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, 2014'te konu gündeme geldiğinde valiliklerin illere göre mesai başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabileceğini söylemişti.

Türkiye'nin batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark bulunuyor. Valilikler, bulundukları ilde güneşin doğuş saatine göre mesai saatlerini erkene ya da geçe alma yetkisine sahip.

Yani doğu illerinde mesai 8'de başlarken, Batı'da mesai başlangıcının 9'a kadar sarkması olası.

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Şampiyonlar Ligi'nde 21.45 tarih oluyor

Saat uygulamasındaki değişiklik, yıllardır bir neredeyse bir markaya dönüşen Şampiyonlar Ligi maçlarının başlangıç saatlerini de değiştirecek.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kurallarına göre, Şampiyonlar Ligi maçları kışın Rusya ve bazı Orta Asya ülkelerindeki oynanan maçlardaki istisnalar dışında, aynı anda başlıyor.

Yaz saatinin kalıcı hale gelmesiyle birlikte Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçların başlangıç saatleri de TSİ 21.45'ten 22.45'e kayacak. Uzatma ve penaltı atışları olmazsa maçların bitişi devre arasıyla birlikte 00.30'u bulacak. (UEFA, Türk takımlarının sahalarında oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçlarının başlangıç saatini ise TSİ 20:45 olarak belirledi)

Avrupa Ligi'nde ise 20:00 ve 22.05'te başlayan maçların başlangıç saatiyse 21:00 ve 23.05'e kayacak.

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Bilgisayar - telefon saatleri

İnternete erişimi olan telefon ve bilgisayarlar, her yıl iki kez saatlerin ileri ve geri alındığı gecelerde kendilerini otomatik olarak güncelliyorlardı.

Sabit zaman dilimi uygulamasıyla birlikte eğer elektronik cihazlar otomatik saat ayarlaması yaparsa, kullanıcıların saatleri düzeltmesi gerekecek.

Geçen yıl 1 Kasım seçimleri nedeniyle Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş bir hafta ertelenmişti.

Microsoft, o dönemde bir güncelleme yayınlayarak saatlerin bir hafta geç geri alınmasını sağlamaya çalıştıysa da güncelleme sadece Windows 10 işletim sistemi için geçerli olmuş ve birçok bilgisayarda saatler otomatik olarak geri alınmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da saati otomatik olarak geri alabilme özelliği bulunan akıllı telefon ve elektronik cihaz sahiplerini uyarmıştı.

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Küresel borsalarla senkron

Uzun süredir hükümetin gündeminde olan zaman dilimi değişikliği, Daha önce Bakanlar Kurulu'na geldiğinde küresel borsalarla senkronun yitirilebileceği ve uluslararası ticari ilişkilerde aksama olabileceği gerekçeleriyle rafa kaldırılmıştı.

Borsa İstanbul'da işlemler 9.15'te başlıyor ve son fiyatlamalar 17.40'ta yapılıyor.

Örneğin, Londra'daki bir finans kuruluşu eğer Türkiye piyasasında işlem yapmak istiyorsa, yeni düzenlemeyle kış aylarında elini daha çabuk tutmak zorunda kalacak.

Kış aylarında Londra - İstanbul arasındaki saat farkı 3'e çıkacağı için, Türkiye'de yapılacak bir finansal işlem için son emir saati Londra saatiyle 14.40 olacak.

Yaz aylarındaysa, aradaki saat farkı Avrupa'da saatlerin ileri alınması nedeniyle tekrar 2'ye düşecek.