Bild: Almanya, Türkiye'deki temsilciliklerini geçici olarak kapadı

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Alman Bild gazetesi, 'olası bir saldırı tehdidi nedeniyle' Türkiye'deki büyükelçilik, konsolosluk ve İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Gazete, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik misyonlara Kurban Bayramı tatili sırasında saldırı olabileceğine dair "söylentiler" ulaştığını ve temsilcilikler ile okulun "güvenlik nedeniyle" kapatıldığını yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise habere yorum yapmadı ancak Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler ve okulun bayram tatili boyunca kapalı olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Mart ayında da, Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nin güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Valiliği ise vatandaşlardan bu tür "gayrı ciddi haber ve söylentileri dikkate almamalarını" istemişti.