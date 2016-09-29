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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması'nın "zafer olarak yutturulmaya çalışıldığını" söyledi.

Beştepe'deki muhtarlara hitap eden Erdoğan, "Tarihte bize ne yaptılar. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte şu an Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu?

"Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz, hala bunun mücadelesini veriyoruz.

"Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar, o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz."

'Cumhuriyetin kurucu belgesi' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da antlaşmanın 93. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada ise Lozan'ı "Cumhuriyetin kurucu belgesi" nitelendirmişti.

Erdıoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

''Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği zafer, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanına taşınarak tescil edilmiştir."

'15 Temmuz resmi tatil olacak'

Muhtarlara hitabında daha sonra sözü 15 Temmuz'a getiren Erdoğan, darbe girişimini "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Erdoğan "15 Temmuz, 1912'den 1923'e kadar geçen kısa sürede beşte bire düşen topraklarımızdan elimizde kalan son parçanın işgali teşebbüsüydü. İşte, millet o toprakları bunlara teslim etmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz'un artık "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" olacağını ve resmi tatil ilan edileceğini söyledi.

'OHAL için belki 12 ay da yetmeyecek'

Darbe girişimin ardından ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasının Türkiye'nin yararına olacağına söyleyen Erdoğan, hükümetin gerekli değerlendirmeleri yapacağını belirtti.

Telif hakkı DHA Image caption MGK toplantısında OHAl'in uzatılması tavsiye edilmişti.

MGK'dan 'OHAL uzatılsın' tavsiyesi

Fransa'da geçen yıl düzenlenen Paris saldırılarının arından OHAL ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'da 3 ay, artı 3 ay ve son olarak da 6 ay olmak üzere toplamda bir yıllık olağanüstü hal var. Dünyadan kimse Fransa'ya diyor mu 'Siz niye bir yıl olağanüstü hal ilan ettiniz?'.

"Bakan arkadaşlara bunlar akıl veriyorlar, diyorlar ki 'Bir yıl olağanüstü hal Türkiye için doğru değil. Şu 3 ayı bir daha uzatmayın ha'. Dur bakalım, sabırlı ol. Belki 12 ay da yetmeyecek."

Salondaki muhtarlarla oylama

Erdoğan ayrıca konuşması sırasında "Ben burada bir oylama yapsam 400 civarındaki muhtarıma sorsam" dedikten sonra salonda muhtarlar OHAL'e destek vermek için el kaldırdı. Erdoğan bunun üzerine "Görüldüğü gibi ittifakla kabul" dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde süren Fırat Kalkanı operasyonunda ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu değinmesine de değindi.

'Notumuzu istediğiniz kadar düşürün'

PKK'nın, operasyonlarından rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, Moody's ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Kredi derecelendirme kuruluşlarını çok severim, onlar da beni çok sever. Bizim notumuzu düşürdüler de ne oldu? İstediğiniz kadar düşürün, Türkiye'nin gerçeği bu değil. Türkiye kalkınmaya devam ediyor.

"Siz Türkiye'nin gerçeklerinden uzaksınız. Bunların cebine 3-5 kuruş para koy istediğin notu al. Talimatları nereden aldıklarını da biliyoruz."