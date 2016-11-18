Telif hakkı EPA Image caption Stoltenberg, "NATO komuta yapılanmasında görevli bazı subayların görevli oldukları üye ülkelerde iltica başvurusunda bulundukları doğrudur" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakta görevli bazı Türk askerlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası bulundukları ülkelere ltica başvurusunda bulunduklarını söyledi. Stoltenberg böylece Alman medyasında çıkan haberleri doğrulamış oldu.

Jens Stoltenberg, "NATO komuta yapılanmasında görevli bazı subayların görevli oldukları üye ülkelerde iltica başvurusunda bulundukları doğrudur" dedi.

Stoltenberg, iltica başvuruları konusunda kararı, tek tek başvurulan ülkelerin makamlarının vereceğini söyledi. Ancak NATO Genel Sekreteri hangi ülkelerde, kaç subayın, hangi gerekçelerle başvurduğu gibi detaylara girmedi.

Türkiye'ye "hukukun üstünlüğüne saygı gösterme" çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Pazar günü İstanbul'a gidecek.

Hangi üslerde?

BBC'nin edindiği bilgilere göre NATO'nun Belçika'da Mons, ABD'de Virginia Norfolk, ve Almanya'da Ramstein ana üslerinde görevli Türk subaylarından bazıları resmen iltica başvurusunda bulundu, bazıları da kayıplara karıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise ülkedeki NATO üslerinde görevli Türk subayların iltica başvurusunda bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası NATO'da görevli çok sayıda askeri personel geri çağrılmış, bir kısmı görevden alınmış bir kısmı hakkında da soruşturmalar açılmıştı.

Alman medyası ne demişti?

Alman medyasında dün yer alan haberlerde, Rheinland-Pfalz eyaletinin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan NATO Üssü'nde görevli Türk askerleri, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

ARD televizyonu ve DPA Haber Ajansı, eyalet yetkililerinin, iltica başvurusu yapan askerlerin sayısına ilişkin bilgi vermekten kaçındıklarını vurgulamıştı.

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Rhineland-Palatinate eyaletinin Mainz'de bulunan Uyum Bakanlığı Sözcüsü, "Kişisel hakların korunması ve güvenlik gibi gerekçeler nedeniyle sözü edilen bireylerin iltica süreçleriyle ilgili bilgi veremiyoruz" diye konuşmuştu.

Kaiserslautern'e 16 km uzaklıktaki Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki havagücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi.

Üste 30'u Türk 500 asker bulunduğu bildiriliyor.