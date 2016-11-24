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Adana'da bu sabah düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak aranan bir araç öğleden sonra Seyhan ilçesinde saptandı. Polis ekipleri, aracı ele geçirmek için operasyon başlattı.

Aracı süren kişi operasyonda polis tarafından öldürülürken, Doğan Haber Ajansı sürücünün polisin dur ihtarı üzerine çatışmaya girdiğini bildirdi.

Araçta yapılan ilk incelemelerde bomba düzeneği tespit edilmesinin ardından bölgeye çağrılan bomba imha uzmanları aracı kontrollü bir şekilde imha etti.

Sarıhamzalı ile Küçükdikili mahalleri arasında patlayıcıların imhası sırasında çevredeki evler de güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Ömer Çelik: Hedef Vali'ydi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik ise sabah Adana Valiliği önünde düzenlenen saldırıda doğrudan Vali Mahmut Demirtaş'ın hedef alındığını söyledi.

Ömer Çelik, "Süratli şekilde bağlantıları çözüyorlar. Saldırı, doğrudan Valiliğe yapıldı, Vali beyin doğrudan hedef alındığı görülüyor" dedi.

Saldırı sırasında Adana'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamada "Bugün 2 şehidimiz, 33 yaralımız var. Biri ağır, diğerleri ise hafif yaralı" diye konuştu.

Bu sabah TSİ 08.05 sıralarında Adana Valiliği önündeki açık otoparkta bir bombalı araç patlatılmıştı.

Telif hakkı DHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada saldırı ile ilgili olarak "Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" demişti.

AA ayrıca, otoparkta görevli bir kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü bildirdi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.