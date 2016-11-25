Doların yükselişine esnaf ne diyor?

Kapalıçarşı ise malum, tarihi olarak turizmin, ve turistlerin kalbi. Dünyanın en eski alışveriş merkezi. Ancak bugünlerde hepsinin ortak noktası bazen günün siftah yapılmadan bitmesine kadar varan bir durgunluk söz konusu. Esnaf, doların yükselmesinin ardından çarşıda işlerin azaldığından şikayetçi.