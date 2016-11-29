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BBC'ye konuşan Suriyeli muhaliflerin üst düzey müzakerecisi George Sabra, ordunun güçlerinin Halep'in doğusunu ele geçirmesinin mücadelenin sonu anlamına gelmediğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşın devam edeceğini vurgulayan Sabra, 'Halep'in kaybının devrimin sonu olmadığını' söyledi.

Ancak bu gelişmenin barış anlaşmasına dair umutlarını zora soktuğunu aktaran Sabra, "Halep, devrimin önemli bir yeri ama son yeri değil. Şu anda Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altında daha çok alan var" dedi.

Suriyeli muhalif aynı zamanda hükümet ve müttefiklerinin askeri operasyonlarının 'siyasi sürecin bir kısmını öldürdüğünü' sözlerine ekledi.

Suriye ordusu, haftasonunda bu yana hava bombardımanının da yardımıyla Halep'in kuzeydoğusunu tamamen ele geçirdi. Silahlı muhalif gruplar, Halep'te ellerinde tuttukları bölgenin üçte birini kaybederken, hükümet de iç savaşın bundan sonraki seyri açısından önemli bir kazanım elde etti.

Muhalif güçler, Suriye ordusunun ilerlemesi üzerine savunmaya geçtiklerini aktardı.

Suriye ordusu, şehrin kuzeyinde ağır hava saldırıları eşliğinde iki haftadır ilerliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, muhaliflerin 12 bölgeyi kaybederek kontrolleri altındaki alanın yüzde 40'ını yitirdiklerini açıkladı. Analistler bu gelişmenin şehri 2012'de ele geçiren muhalifler için büyük bir kayıp olduğunu söylüyor.

Fransa BMGK'yı toplantıya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) de bölgedeki durumdan ötürü 'derin endişe' duyduklarını açıklarken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Halep'teki durumu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını söyledi.

Ayrault, "Şu anda çatışmaları durdurmak ve insani yardımların sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak için alacağımız önlemleri hiç olmadığı kadar ivedilikle yürürlüğe sokmamız gerekiyor" dedi.

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler arama kurtarma ekibinden Ibrahim Abu Al-Leith da AFP haber ajansına yaptığı açıklamada yerinden edilen çok sayıda kişi olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar sokaklarda uyuyor, yiyecek ya da içecek hiçbir şeyleri yok" dedi.

Telif hakkı AFP Image caption Beyaz Baretliler arama kurtarma ekibinden bir gönüllü, Halep kentinin kuzeyinde gerçekleşen varil bombası saldırısının ardından bir çocuğu taşıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bölgeden 10 bin kişinin hükümet kontrolündeki batı bölgesine ya da Kürtlerin elinde tuttuğu kuzey alanlara kaçtığını belirtti.

Yüzlerce Suriyelinin halen muhaliflerin elinde tuttuğu güney bölgelerine gittiği tahmin ediliyor. Bu bölgede yaşayanlar gelenlere battaniye ve araç-gereç bağışlıyor.

Suriye'de hükümete yakın El Vatan gazetesi, rejimin bundan sonra muhaliflerin elinde kalan bölgeleri bölerek ilerleyişine devam edeceğini kaleme aldı.