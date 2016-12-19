Telif hakkı Rusya Büyükelçiliği

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, başkentte bir sergiyi ziyareti sırasında düzenlenen suikast sonucu öldürüldü.

Evli ve bir çocuk babası Karlov, Temmuz 2013'ten bu yana Ankara'da büyükelçilik görevini yürütüyordu.

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Karlov, 1954 yılında Moskova'da doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1976 yılında mezun oldu.

1992 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomasi Akademisi'ni bitirdi.

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Diplomatik kariyeri

Andrey Karlov, diplomasi kariyerine 1976'da başladı. Türkiye'ye atanmadan önce 6 yıl boyunca Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Konsolosluk İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Karlov, SSCB ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatının yanı sıra, yurtdışı temsilciliklerde görev yaptı. Daha önce hem Kuzey hem Güney Kore'de görev yapan Karlov, çok iyi düzeyde Korece biliyordu.

1976 - 1981 Rusya Federasyonu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi. 1984 - 1990 SSCB Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1992-1997 Rusya Federasyonu Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği 2001-2006 Rusya Federasyonu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi. 2007 - 2013 Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı 2013-2016 Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi

Telif hakkı @volkan_bozkir Image caption Eski AB Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 2014'te Karlov'u ağırlamıştı.

Sergey Lavrov ve İham Aliyev ile aynı okuldan mezun

Karlov, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi önemli isimlerin okuduğu, Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Diplomasi kariyerine 20'li yaşların başında atıldı.

Zaharova, Büyükelçinin Suriye'de çözüm ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına katkı vermek için büyük 'emek harcadığını' da sözlerine ekledi.

Ankara'ya gelmeden önce Karlov'un diplomat kariyeri hem Sovyet hem de Rusya Federasyonu dönemini kapsıyor.

Asya-Pasifik'in 'düşman kardeşleri' Güney Kore ile Kuzey Kore'de görev yaptı.

Rusya'nın dünyadan izole Kuzey Kore'yle ilişkileri daha ılımlı seyrederken, Karlov, 2001-2006 arasını Kuzey Kore başkenti Pyongyang'da geçirdi.

2013'te Ankara'ya geldi

Rus diplomat, Ankara'ya da kritik bir dönemde geldi.

62 yaşındaki deneyimli diplomat, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki görüş ayrılığının derinleştiği ama ticari ilişkilerin geliştiği 2013 yılında Ankara'ya atandı.

2015'te Türkiye'nin sınır ihlali gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasında bozulan ilişkilerin normalleşmesinde önemli rol oynadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Karlov'un, Rus uçağının düşürülmesi sonrası 7 ayda süren normalleşme sürecindeki çabalarından övgüyle söz ederken, "Türk-Rus ilişkilerindeki krizin aşılması için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesine göre, Karlov görevi boyunca Türkiye ve Rusya arasında, özellikle ekonomi, enerji ve kültür alanlarında ilişkilerin sürdürülmesi için çeşitli çalışmalar yürüttü.

2014'te gerçekleşen "Türkiye'de Rus-Türk Toplumsal Forumu", üniversitelerde düzenlenen "Rus Kültür Forumları" ve Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik panel ve konferanslar, bu çalışmalardan bazılarıydı.

'Rusya ve Türkiye'nin yöntemleri farklı'

Andrey Karlov, 2015 yılında Daily Sabah gazetesine verdiği verdiği röportajda Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşa barşışçıl bir çözüm istediğini ancak iki ülkenin yöntemlerinin farklı olduğunu dile getirmişti.

Karlov, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele için muhaliflere de çağrıda bulunmuş, "IŞİD ile işbirliğine kapalı olan Suriyeli muhalif gruplarla diyalog kurmaya hazırız" mesajını vermişti.

Suriye'de muhaliflerin 'ortak bir tutum' belirleyemediğine işaret eden Büyükelçi, "Eğer muhalefet Suriye'nin geleceğine ilişkin ortak görüş belirlerse, rejim ile anlaşma sağlamanın daha kolay olacağını düşünüyoruz" demişti.