Türkiye'de Haziran 2015-Aralık 2016 arası düzenlenen saldırılarda 500'e yakın kişi hayatını kaybetti

İrem Köker

BBC Türkçe

21 Aralık 2016 Güncelleme 40 dakika önce

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Türkiye'de son 18 ayda düzenlenen büyük saldırılar

Türkiye son 18 ay içerisinde çok sayıda saldırının hedefi olurken, bu saldırılarda 497 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı da 2.000'i geçti.

Diyarbakır'da 7 Haziran 2015 seçimlerinden iki gün önce Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) mitingine düzenlenen, beş kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı takip eden 18 ayın 13'ünde can kaybının yaşandığı en az bir bombalı saldırı meydana geldi.

Bu saldırıların tamamı PKK, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) ya da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından üstlenildi ya da hükümet yetkilileri tarafından bu örgütlerin gerçekleştirdiği açıklandı.

Hükümet, TAK'ın PKK'ya bağlı olduğunu söylüyor.

Kaynak, Getty Images

2015 yılının ikinci yarısında meydana gelen saldırıları ağırlıklı olarak IŞİD'in düzenlediği ve doğrudan sivillerin hedef alındığı görülüyor.

2016 yılında ise PKK veya TAK'ın saldırılarında önemli bir artış olması dikkat çekiyor. Bu saldırıların önemli bir kısmında doğrudan güvenlik güçleri hedef alınırken, önemli sayıda sivil kayıp da verildi.

Söz konusu örgütlerin, patlamalarda ağırlıklı olarak intihar bombacısı ya da bomba yüklü araç kullanması dikkat çekiyor.

28 Haziran 2016'da düzenlenen ve hem silahlı saldırganların hem de intihar bombacılarının kullanıldığı Atatürk Havalimanı saldırısı, yöntem açısından diğerleriyle önemli bir ayrışma gösteriyor. Hükümet, bu saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2016 yılında en fazla can kaybı, IŞİD tarafından gerçekleştirildiği açıklanan Gaziantep saldırısında yaşandı.

İlkbahar ve yaz aylarında saldırılarda artış var

Şiddet olaylarında özellikle Mart 2016 ile Eylül 2016 arasında önemli bir artış görülüyor. Bu dönemde 17 bombalı saldırı düzenlendi ve toplamda 176 kişi yaşamını yitirdi.

Bu dönem içerisinde İstanbul'da üç, Ankara'da ise bir bombalı saldırı düzenlendi. En fazla saldırının düzenlendiği kent ise Diyarbakır oldu.

Darbe girişiminin yaşandığı Temmuz da kayıtlara hiçbir saldırının olmadığı beş aydan biri olarak giriyor.

Bu dönem, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik kırsal alanlardaki operasyonlarını şiddetlendirdiği bir zaman dilimini de temsil ediyor.

Ağustos 2016, bu dönem içerisinde çoğu güneydoğu kentlerinde olmak üzere sekiz patlama ile en fazla saldırının düzenlendiği ay olarak öne çıkıyor.

2016'da en fazla can kaybı Ağustos'ta yaşandı

Bu saldırıların çok büyük bir kısmı PKK tarafından üstlenildi. Bazı saldırıları ise TAK kendisi tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda; ağırlıklı olarak güvenlik güçleri, çevik kuvvet ve emniyet müdürlükleri hedef alındı. Bununla birlikte önemli sivil kayıplar da görüldü.

2016 yılında en fazla can kaybının yaşandığı saldırı da yine Ağustos ayında düzenlendi. Gaziantep'te bir sokak düğününde bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği patlatmasıyla 54 kişi yaşamını yitirirken, bu olay yılın en kanlı, tarihin ise en yüksek can kaybının görüldüğü ikinci saldırısı oldu.

Türkiye tarihinde en fazla can kaybına neden olan saldırı da Ekim 2015'te 107 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara patlamaları. IŞİD'in iki intihar bombacısıyla düzenlediği bu saldırılar nedeniyle Ekim 2015 de son 18 ayın en kanlı ayı olarak tarihe geçti.