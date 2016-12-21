Türkiye'de saldırılar
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Türkiye'de son 18 ayda düzenlenen büyük saldırılar

  • 21 Aralık 2016

Türkiye'de 7 Haziran seçimlerinden sonra IŞİD, PKK ve TAK tarafından birçok saldırı gerçekleştirildi.