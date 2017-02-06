THY ve Halkbank da Varlık Fonu’na devrediliyor

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Türk Hava Yolları ve Halkbank da Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamada, iki şirketin de kamuya ait hisselerinin, gerekli izinlerin alınmasının ardından fona devredileceği belirtildi. Bu hisselerin oranı THY'de yüzde 49,12, Halkbank'ta ise 51,11.

Şirketler ayrıca özelleştirme programından da çıkarıldı.

Kararın ardından Türk Lirası değer kazandı. 3,70 TL seviyelerinden güne başlayan dolar, karar sonrası 3,66'ya kadar geriledikten sonra 3,68 seviyesine yükseldi.

Sabah saatlerinde 3,99 TL'den işlem gören euro ise kararla birlikte 3,94'e geriledi.

Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetilecek

Dün de dokuz ayrı şirketin kamuya ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verilmişti.

Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği, ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirleme yetkisinin Başbakan'da olduğu açıklanmıştı.

THY ve Halkbank dışında Varlık Fonu'na devredilen şirketler şunlar: