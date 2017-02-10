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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kanun Hükmünde Kararname ile 330 akademisyenin ihraç edilmesini değerlendirdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine akademisyen ihraçlarını üzüntüyle takip ettiğini belirten Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcıdır" dedi.

Gül, "Doğrusu bunu üzüntüyle takip ettiğimi beyan etmek isterim. Çünkü hem vicdanla hem de çok adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum, bu kanun hükmünde kararnamelerle ve görevlerine son verilenlerle ilgili. Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcıdır" diye konuştu.

KHK ile yeni ihraçlar: 4 bin 464 kamu görevlisi işten atıldı

'28 Şubat'ta olanları herkes bilir'

"Ben hatırlıyorum; 12 Eylül'de güvenlik soruşturmaları vardı. Üniversitede hocaydım" diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik soruşturmasından dolayı üniversiteden ayrılıp yurtdışına gitmek durumunda kaldım. 28 Şubat'ta olanları herkes bilir. Dolayısıyla bu tip vicdanlara ve adalete ters gelen konularda hep prensipli, ilkeli durmak gerekir. Bunları çok rahatsız edici görüyorum. Ümit ederim ki bunlar süratle düzeltilir"

Salı gecesi olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 bin 464 kamu görevlisi ihraç edilmişti.

Söz konusu KHK ile yüksek öğretim kurumlarından 330 akademisyen, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi, TRT'den 80 kişi görevden alınmışlardı.