Bitlis'te operasyon: En az 8 PKK'lı öldürüldü

25 Şubat 2017

Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonda en az 8 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

Bölgede yaşanan çatışmalarda 1 asker ve 1 korucunun da yaralandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı, öldürülen 8 PKK'lıdan 3'ünün kadın olduğunu duyurdu. Ajans, 2 örgüt üyesinin de çatışma sonrası sağ olarak yakalandığını aktardı.