Erdoğan ve Genelkurmay'dan 'karargâh rahatsız' haberi açıklamaları

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "TSK ile devlet ve hükümet arasında bir sorun olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada Hürriyet gazetesinde "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haber için sorulan sorulara verilen yanıtlarda "TSK'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi ve şahsi işlerden uzak tutulması gerektiğinin vurgulandığı" kaydedildi.

TSK'nın açıklamasında "Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılmaya çalışıldığı" savunuldu ve "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Genelkurmay Başkanı'nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır " denildi.

'Karargah rahatsız' ifadesi söz konusu dahi olmadı'

Haber için yapılan değerlendirmenin "dikkat ve hassasiyetle" düzenlendiği ve "Karargâh Rahatsız, Karargâh'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Rahatsızlık vb." gibi ibareler söz konusu dahi olmadığı" vurgulandı.

Sorulan sorulara da özetle, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği" ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada "Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hürriyet'teki haber için "Karargah rahatsız başlığı gibi ifadeler bunlar tabi bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayda hayda rahatsız etmiştir " dedi.

Erdoğan: Yapılan terbiyesizlik, seviyesizlik

Erdoğan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum, atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi, ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunların bunlar eski alışkanlıkları. Bunlar artık geride kaldı. Herkes yerini bilecek, konumunu bilecek." diye konuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Erdoğan'ın basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Cumhurbaşkanı ile beraber Genelkurmay Başkanı 'nereye giderse yanında gidiyor' ifadeleriyle ayrıca bir terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanı'nın herhangi bir toplantıya gitmesinden daha tabii ne olabilir? Bunlar dünyayı bilmiyorlar ya… Dünyayı tanımıyorlar. Ama sorduğun zaman yok amiral gemisiymiş, yok şuymuş buymuş gibi de hava atarlar. Kusura bakmasınlar, artık böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

'Editoryal hata olabilir, üzgünüz'

Hürriyet ise TSK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çıkışların ardından bir açıklama daha yayımladı.

Açıklamada, haberin Hande Fırat tarafından sorular üzerine yapılan kurumsal 'bilgilendirme'ye dayandırılarak kaleme alındığı belirtildi ve "İddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor" başlığının üstünde kullanılan "Karargah Rahatsız" ifadesinin Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almadığı" vurgulandı.

Açıklamada şöyle devam ediyor;

"Hürriyet'in haberindeki "rahatsızlık" ifadesi, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir. Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte 'karargahta rahatsızlık' başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz. Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur. Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır.