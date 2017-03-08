Almanya: Türkiye ülkemizde casusluk faaliyetlerini artırdı

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Almanya, Türkiye'nin Almanya'daki casusluk faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

İç İstihbarat Servisi (BfV) yaptığı açıklamada "BfV Türkiye'nin Almanya'daki istihbarat faaliyetlerinde önemli bir artış gözlemliyor" dedi, ancak başka detay vermedi.

Almanya başsavcısı ülkedeki Türkiye kökenli imamların Ankara adına Fethullah Gülen hareketiyle ilişkili kişiler hakkında casusluk yaptığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı.

BfV Başkanı Hans-Georg Maassen, ülkedeki Türkiye kökenli kişiler arasında gerilim riskine de dikkat çekti.

"PKK destekçileri ile aşırı milliyetçi ve sağcı Türkler arasındaki kavganın artma tehlikesi var. Her iki tarafın da birbirine saldırma tehlikesi mevcut" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Berlin'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Çarşamba günü 'Türkiye'nin iç kavgalarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini' söylemişti.