Referandum 2017 özel dosyası
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'Mühürsüz oy' tartışmalarının hukuki boyutu ne?
Muhalefetin anayasa referandumunun sonuçlarına yaptığı itirazların odağında YSK'nın "mühürsüz oyları geçerli kabul etme" kararı yer alıyor. Bu tartışmaların hukuki boyutu ne, kanun maddesi ne diyor? BBC Türkçe'den Özge Özdemir uzmanlara sordu.
- 17 Nisan 2017
Erdoğan: Türkiye tarihi bir karar verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sonucu ile ilgili ilk açıklamasında, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verdi" dedi. Destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti" diye Erdoğan, gerekirse idam konusunda da bir halkoylaması yapacaklarını söyledi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Guardian: Devasa sonuçları olan az farkla bir kazanım
- 17 Nisan 2017
Referandumda 'Evet' çıktı, bundan sonra ne olacak?
- 17 Nisan 2017
Türkiye referanduma giderken gençler ne düşünüyor?
- 21 Mart 2017
Anayasa değişikliğini ne kadar biliyorsunuz?
- 22 Mart 2017
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Bir yanda kutlama, bir yanda protesto
- 17 Nisan 2017
Şırnak ve Cizre’de yaşam kurma çabası
- 14 Nisan 2017
Referanduma doğru MHP: Kim, ne diyor?
- 8 Şubat 2017
Erdoğan'dan AB'ye referandum resti
- 14 Kasım 2016