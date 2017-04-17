Referandum 2017 özel dosyası

'Mühürsüz oy' tartışmalarının hukuki boyutu ne?

Muhalefetin anayasa referandumunun sonuçlarına yaptığı itirazların odağında YSK'nın "mühürsüz oyları geçerli kabul etme" kararı yer alıyor. Bu tartışmaların hukuki boyutu ne, kanun maddesi ne diyor? BBC Türkçe'den Özge Özdemir uzmanlara sordu.

  • 17 Nisan 2017

Erdoğan: Türkiye tarihi bir karar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sonucu ile ilgili ilk açıklamasında, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verdi" dedi. Destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti" diye Erdoğan, gerekirse idam konusunda da bir halkoylaması yapacaklarını söyledi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.

Times: Erdoğan'ın zaferi geride 'bölünmüş bir Türkiye' bıraktı

  • 17 Nisan 2017

FT: Erdoğan'ın 2019'dan öncesi onarması gereken çatlaklar var

  • 17 Nisan 2017

Guardian: Devasa sonuçları olan az farkla bir kazanım

  • 17 Nisan 2017
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Doğu Ekspresi yolcularının gözüyle referandum

  • 14 Nisan 2017
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Diyarbakır'da acılar taze, referandum tercihleri net

  • 13 Nisan 2017
İzleyin 2:03

AKP ve CHP kadınlara nasıl ulaşıyor?

  • 12 Nisan 2017
İzleyin 1:46

Almanya'da Türkiye kökenliler arasında kutuplaşma ne kadar derin?

  • 11 Nisan 2017
İzleyin 2:14

Almanya'daki 'Küçük İstanbul' referandumda ne diyecek?

  • 6 Nisan 2017
İzleyin 3:54

Rize: Erdoğan'a teveccüh yüksek, muhalefet zor

  • 6 Nisan 2017
İzleyin 1:40

Sivas'ta Evet güçlü, oranı BBP tabanı belirleyebilir

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İzleyin 1:54

AKP ve HDP, Ankara'da seçmene nasıl ulaşıyor?

  • 31 Mart 2017
İzleyin 1:47

Karadeniz’de sağın oy deposu Samsun fire verecek mi?

  • 1 Nisan 2017
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Bahçeli'nin mitinginde 'evetçiler' ve 'hayırcılar' bir arada

  • 25 Mart 2017
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İzmir'de referandum: neden evet, niçin hayır?

  • 29 Mart 2017

Referandumda 'Evet' çıktı, bundan sonra ne olacak?

  • 17 Nisan 2017

Partiler sandık güvenliği kaygılarını gidermek için ne yapıyor?

  • 14 Nisan 2017
İzleyin 1:47

Sol partiler AKP'ye kaptırdıkları 'Karadeniz'deki kalelerinde' referandumda iddialı

  • 11 Nisan 2017

Türkiye referanduma giderken gençler ne düşünüyor?

  • 21 Mart 2017

Anket şirketleri referandum sonucunu doğru tahmin edebilecek mi?

  • 17 Şubat 2017

Anayasa değişikliğini ne kadar biliyorsunuz?

  • 22 Mart 2017

'Erdoğan’ın yeni yetkileri ve otoriterleşmenin tırmandığı kaygıları'

  • 17 Nisan 2017

AB: Referandum sonuçları yakın, 'ulusal mutabakat' gözetilmeli

  • 17 Nisan 2017
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Bir yanda kutlama, bir yanda protesto

  • 17 Nisan 2017

Çatışmalardan kaçan Kürtler referanduma bakışlarını anlattı

  • 28 Mart 2017

Şırnak ve Cizre’de yaşam kurma çabası

  • 14 Nisan 2017

Osmaniye'de referandum: Devlet Bahçeli'nin memleketinde 'Hayır' sesleri

  • 8 Nisan 2017

Diyarbakır'da Evet ve Hayır oylarının dışındaki sesler

  • 8 Nisan 2017

Gaziantep'te referandum: İç siyasetin ve dış gerilimlerin aynası

  • 7 Nisan 2017
İzleyin 1:57

Hayatını kaybeden asker ve polis yakınları referandumda ne diyor?

  • 23 Mart 2017

Anayasa referandumu: Ekonomi için fırsat mı, belirsizlik mi?

  • 25 Mart 2017
İzleyin 2:02

AKP’nin 3. kez kaybetmek istemediği şehir: Denizli

  • 30 Mart 2017
İzleyin 2:00

Trabzon’da Saadet Partisi, AKP seçmenini ‘Hayır’a ikna edebilir mi?

  • 3 Nisan 2017

İzmir'de partisiz 'Hayır', Erdoğan'lı 'Evet'e karşı

  • 29 Mart 2017

CHP 'Hayır' kampanyası için Diyarbakır sokaklarında

  • 14 Mart 2017

Economist: Erdoğan'ın hükümeti demokrasi dersi verecek konumda değil

  • 16 Mart 2017

Financial Times: AB ile gerilim Erdoğan için lütuf oldu

  • 15 Mart 2017

Aleviler anayasa değişikliğine neden 'Hayır' diyor?

  • 31 Mart 2017

Referanduma doğru MHP: Kim, ne diyor?

  • 8 Şubat 2017

'Tek adam diyorlar, o zaman Mustafa Kemal'e hakaret ediyorsun'

  • 19 Mart 2017

Erdoğan'dan AB'ye referandum resti

  • 14 Kasım 2016
İzleyin 1:59

Doğu Ekspresi yolcularının gözüyle referandum

  • 14 Nisan 2017
İzleyin 3:51

Diyarbakır'da acılar taze, referandum tercihleri net

  • 13 Nisan 2017
İzleyin 2:03

AKP ve CHP kadınlara nasıl ulaşıyor?

  • 12 Nisan 2017
İzleyin 1:46

Almanya'da Türkiye kökenliler arasında kutuplaşma ne kadar derin?

  • 11 Nisan 2017
İzleyin 2:14

Almanya'daki 'Küçük İstanbul' referandumda ne diyecek?

  • 6 Nisan 2017
İzleyin 3:54

Rize: Erdoğan'a teveccüh yüksek, muhalefet zor

  • 6 Nisan 2017
İzleyin 1:40

Sivas'ta Evet güçlü, oranı BBP tabanı belirleyebilir

  • 10 Nisan 2017
İzleyin 1:54

AKP ve HDP, Ankara'da seçmene nasıl ulaşıyor?

  • 31 Mart 2017
İzleyin 1:47

Karadeniz’de sağın oy deposu Samsun fire verecek mi?

  • 1 Nisan 2017
İzleyin 2:18

Bahçeli'nin mitinginde 'evetçiler' ve 'hayırcılar' bir arada

  • 25 Mart 2017
İzleyin 1:07

İzmir'de referandum: neden evet, niçin hayır?

  • 29 Mart 2017