Referandum 2017 özel dosyası

Erdoğan: Türkiye tarihi bir karar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sonucu ile ilgili ilk açıklamasında, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verdi" dedi. Destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti" diye Erdoğan, gerekirse idam konusunda da bir halkoylaması yapacaklarını söyledi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.