Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir

Telif hakkı CHP Image caption CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da yaşananları artık "kontrollü darbe girişimi" olarak nitelendiklerini söyledi.

Bu ifadenin "darbeden önce, darbeden haberdar olmak" anlamına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu hükümete atfen, "Darbeden önceden bilgileri var" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde de 120-180 civarında Bylock kullanan milletvekili olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da bir grup gazeteci ile düzenlediği sohbet toplantısında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, referandum sürecine ilişkin görüşleri ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddialarını paylaştı.

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumundan "Evet" veya "Hayır" çıkması durumunda erken seçim bekleyip beklenmediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir erken seçim ihtimali çok zor" dedi.

Ancak CHP lideri daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu sorunun karşı bir sorusu var. Eğer iktidar kanadının içinde 120-180 civarında bir FETÖcü varsa bunların elimine edilmesi için bir erken seçim düşünülebilir. Bu sayı üç aşağı beş yukarı bilinen bir sayı. ByLock listelerinin açıklanmamasının gerekçesi de bu. 120-180 arasında, bazen 150, ByLockçu olduğu söyleniyor. Bunların parlamentodan temizlenmesi için bir erken seçim kararı alınabilir."

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'Hükümet ByLockçuların listesini açıklasın'

"ByLockçuların bütün listesi hükümetin elinde" diyen Kılıçdaroğlu, "Savcılıklardan bu listelerden seçilerek gönderiliyor. Bylock kullananlar suçluysa, suçluları gizlemek başlı başına ikinci bir suçtur" dedi.

Kılıçdaroğlu aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ı eleştirerek, "Listeyi gizliyorsanız gerçek anlamda başbakan değilsiniz. Listeyi gizliyorsanız gerçek anlamda FETÖ ile mücadele etmiyorsunuz, listeyi gizliyorsanız kontrollü darbe kavramını güçlendiriyorsunuz" diye konuştu.

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Telif hakkı DHA

'Adil Öksüz'ün GPS cihazını hangi devlet kurumu ithal etti?'

Darbe girişiminin önde gelen şüphelilerinden Adil Öksüz isminin kendilerini tarafından gündeme getirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz'ün elindeki GPS cihazı hangi kurum, hangi devlet kurumu tarafından Türkiye'ye ithal edilmiştir?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, referandum ile ilgili sorular üzerine, kaygıları nedeniyle "Hayır" oyu vereceğini açıkça söylemeyen bir kitle olduğunu söyleyerek, "Benim şahsi görüşüm, alandan edindiğim izlenim, ciddi bir 'Hayır'cı kitle var. Bunlar 'Evet' diyorlar ama gerçekte evet değil oyları. Oyları farklı ama ortamın yarattığı baskı havası sonucu gerçek iradelerini beyan edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP'nin "demokratik parlamenter sistemi yok etmek için 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bildiğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, parlamentonun bu sistemde daha güçlü olacağı yönünde görüş bildirenleri de eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Yetkisi alınan bir parlamento nasıl güçlü oluyor ben merak ediyorum. Efendim sayıyı 600'e çıkarıyoruz. E daha güçlü kılın, 1000'e çıkarın milletvekili sayısını. Daha da güçlü olsun. 5000'e çıkarın dünyanın en güçlü parlamentosu olsun öyleyse" dedi.

Kararsızlar ve sandığa gitmeyecekler için kampanya

Yapılan bir ankete göre sandığa gitmeyecek seçmenin yüzde 29'unun Hürriyet, yüzde 25'inin Sözcü gazetesi okuduğunu belirten Kılıçdaoğlu, kararsızlar ve sandığa gitmeyecek seçmenler için özel bir kampanya yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, sandığa giderse "Hayır" diyeceğini söyleyen seçmenin sandığa gitmeme eğiliminde olduğunu vurgulayarak, "Öğrenilmiş çaresizlik var. Bunu değiştirmemiz lazım. Bir seçim olsa bu kadar üzerinde durmayız. İstediğim parti yok diyebilir vatandaş. Ama referandum bir ülkenin geleceği ile ilgili bir karar süreci demektir. Hepimizin, görüşü ne olursa olsun oy kullanması lazım. Bunun üzerinde duruyoruz" diye konuştu.